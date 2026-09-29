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Milan : la fresque de Baresi pourrait être refaite de zéro et beaucoup plus grande après le geste honteux de ces derniers jours

Milan AC

Tuttosport, actuellement en kiosque, rapporte une grande amertume autour de la fresque dédiée à Baresi, vandalisée ces dernières heures. L’œuvre pourrait être refaite en plus grand.

L’indignation grandit, et pas seulement parmi les supporters de Milan, après le geste honteux de quelques individus ignobles qui ont vandalisé et abîmé la fresque à Casa Milan dédiée à Franco Baresi, grand ancien capitaine et légende de l’AC Milan disparu il y a quelques mois. Au sein du club de la via Aldo Rossi, qui s’est déjà mobilisé pour retrouver les responsables, l’amertume est grande après ce qu’il s’est passé,

  • LES MOTS DE L’AUTEUR DE LA FRESQUE

    L’auteur de la fresque, à savoir Luca Rosada, connu sous le nom de Lucas Street Art, a commenté ainsi ce qui s’est passé : « Prochainement, je ne sais pas encore quand, il sera possible que je refasse l’œuvre et rende à nouveau honneur à Franco Baresi. Si l’auteur de la dégradation veut me donner un coup de main, je suis tout à fait disposé à l’accueillir pour coller l’œuvre ensemble. On peut toujours se raviser après les erreurs que l’on commet et peut-être que, s’il en a envie et le souhaite, au lieu de le condamner, nous pourrions éventuellement lui pardonner son erreur en lui demandant de m’aider à remettre l’œuvre et l’initiative en état. » peut-on lire sur Tuttosport.

  • NOUVELLE FRESQUE

    Ses propos ont été rapportés par Tuttosport qui a ensuite ajouté que la fresque de Baresi « pourrait être restaurée dans ses dimensions actuelles ou, peut-être, refaite de zéro et en plus grand » à une hauteur qui puisse éviter de nouveaux actes de vandalisme de ce genre mais qui, en même temps, la rende encore plus visible à ceux qui arriveront piazza Gino Valle. Le tout devra toutefois aussi passer par un processus d’autorisations qui ne dépend pas tant de l’AC Milan (qui est bien disposé à lancer immédiatement les travaux de remise en état), mais plutôt de Vittoria Assicurazioni, qui est la propriétaire de l’espace sur lequel la fresque a été peinte ».

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