L’auteur de la fresque, à savoir Luca Rosada, connu sous le nom de Lucas Street Art, a commenté ainsi ce qui s’est passé : « Prochainement, je ne sais pas encore quand, il sera possible que je refasse l’œuvre et rende à nouveau honneur à Franco Baresi. Si l’auteur de la dégradation veut me donner un coup de main, je suis tout à fait disposé à l’accueillir pour coller l’œuvre ensemble. On peut toujours se raviser après les erreurs que l’on commet et peut-être que, s’il en a envie et le souhaite, au lieu de le condamner, nous pourrions éventuellement lui pardonner son erreur en lui demandant de m’aider à remettre l’œuvre et l’initiative en état. » peut-on lire sur Tuttosport.