Milan, l’idée Ayari émerge : le milieu de terrain suédois arrive en fin de contrat avec Brighton

Modric continue d’offrir des joies footballistiques même à 41 ans, mais il ne peut pas être considéré comme éternel. L’AC Milan doit aussi regarder vers un avenir sans la lumière de la légende croate et il est normal qu’il commence à penser à des solutions alternatives pour son futur. Pour le moment, en tête de liste figure le joueur né en 2003 Alex Scott de Bournemouth, qui a fait ses débuts avec l’Angleterre (justement contre Modric) il y a quelques jours. Un obstacle non négligeable pour parvenir au milieu de terrain anglais est représenté par la valorisation élevée qu’en fait le club anglais : il est question d’un montant compris entre 60 et 70 millions de livres sterling. À ces chiffres-là, le club milanais peut difficilement ouvrir des négociations.





Le cas du talentueux milieu de terrain suédois, mais d’origine tunisienne, Yasin Ayari, autre joueur né en 2003 de Premier League, à Brighton, est différent : les Seagulls n’ont pas encore trouvé d’accord pour renouveler son contrat, qui expire en 2027, même si les négociations se poursuivent.