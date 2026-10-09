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Milan, l’idée Ayari émerge : le milieu de terrain suédois arrive en fin de contrat avec Brighton

Milan AC

L’AC Milan réfléchit en pensant à l’avenir au cas où ce serait la dernière saison de Modric : il n’y a pas que Scott, Ayari de Brighton figure aussi sur la liste.

Modric continue d’offrir des joies footballistiques même à 41 ans, mais il ne peut pas être considéré comme éternel. L’AC Milan doit aussi regarder vers un avenir sans la lumière de la légende croate et il est normal qu’il commence à penser à des solutions alternatives pour son futur. Pour le moment, en tête de liste figure le joueur né en 2003 Alex Scott de Bournemouth, qui a fait ses débuts avec l’Angleterre (justement contre Modric) il y a quelques jours. Un obstacle non négligeable pour parvenir au milieu de terrain anglais est représenté par la valorisation élevée qu’en fait le club anglais : il est question d’un montant compris entre 60 et 70 millions de livres sterling. À ces chiffres-là, le club milanais peut difficilement ouvrir des négociations.


Le cas du talentueux milieu de terrain suédois, mais d’origine tunisienne, Yasin Ayari, autre joueur né en 2003 de Premier League, à Brighton, est différent : les Seagulls n’ont pas encore trouvé d’accord pour renouveler son contrat, qui expire en 2027, même si les négociations se poursuivent.

  • La Coupe du monde comme tremplin

    La saison 2025/2026 a assurément été importante pour Ayari : son excellente année avec Brighton et une Coupe du monde disputée en protagoniste avec la Suède. Le doublé inscrit contre sa Tunisie a représenté le plat de résistance de son répertoire : Yasin frappe magnifiquement au but et il est aussi très doué pour se créer l’espace nécessaire à la frappe. Sa principale qualité est sa capacité à se déplacer entre les lignes, en combinant dynamisme et technique. Il sait jouer dans les petits espaces, éliminer son adversaire et accompagner l’action offensive, sans renoncer au travail dans la phase sans ballon. Il peut jouer aussi bien comme meneur de jeu devant la défense que comme numéro 10, une caractéristique qui le rend encore plus séduisant pour le football d’Amorim.



  • Milan à l’affût d’un gros coup potentiel à zéro euro

    L’été dernier, la Roma, à la demande expresse de Gasperini, avait concrètement avancé sur Ayari avant de se raidir face à la demande de 45 millions d’euros de Brighton. Désormais, c’est un tout autre contexte : Brighton pousse pour une prolongation, mais en cas d’absence d’accord, Ayari sera libre sur le marché l’été prochain. Avec l’AC Milan qui observe la situation avec une grande attention depuis plusieurs semaines.

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