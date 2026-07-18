Le Milan aborde la deuxième phase du mercato, essentiellement consacrée aux départs, après avoir déjà investi environ 100 millions d’euros pour recruter GonçaloRamos et MarioGila, deux joueurs réclamés par RubenAmorim. Si le club parvient à conclure des ventes judicieuses, il pourra finaliser le renforcement de l’effectif avec quatre ou cinq renforts supplémentaires. L’objectif est clair : éviter les moins-values. Analyse détaillée des joueurs en surnombre, au cas par cas.
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Milan, l'heure des départs : le montant minimum pour éviter une moins-value sur tous les joueurs sur le départ
LES RENCONTRES CLÉS
Le marché des transferts du Milan tourne, bien sûr, autour de Rafael Leão : l’attaquant portugais a exprimé le souhait de changer d’air et le club rossonero s’efforce d’en tirer une somme avoisinant les 60 millions d’euros. L’actuel numéro 10 rossonero pèse 11,212 millions dans le bilan.
Deux joueurs anglais sont également sur le départ, suivis par plusieurs clubs de Premier League : Tomori figure à hauteur de 5,651 M€ dans les comptes, tandis que Loftus-Cheek est inscrit à 4,844 M€.
La situation est différente pour Fofana : le Français souhaite rester chez les Rossoneri et convaincre Amorim, mais le club a adressé un message clair à son agent : l’ancien Monégasque est sur le marché, et on attend des offres à partir de 25 millions d’euros, même si le montant minimum pour éviter une moins-value est de 13 millions.
En revanche, trouver un acquéreur capable de verser les 20 millions d’euros correspondant à sa valeur résiduelle pour SantiagoGimenez s’annonce plus ardu ; un prêt avec option d’achat obligatoire semble donc l’hypothèse la plus probable.
EN ATTENTE DE VALIDATION
De retour de prêt, Chukwueze (Fulham) et Musah (Atalanta) sont à nouveausous les ordres d’Amorim, qui les évalue durant la première phase de lapréparation estivale. Les deux joueurs peuvent prétendre à une place dans l’effectif. Le Nigérian affiche une valeur résiduelle de 8,766 M€, tandis que le milieu américain est estimé à 8,471 M€.
TRANSFerts EN TOUTE SÉCURITÉ
Le dossier Bennacer reste complexe : le transfert au Qatar semblait bouclé, mais aucune annonce officielle n’est encore parue. L’Algérien figure à hauteur de 1,403 M€ dans les comptes du club, et les discussions portent sur une résiliation de son contrat, motivée par un salaire net de 4 M€. Estupinan est le plus proche d’un départ vers Aston Villa (valeur comptable : 13,6 M€) et pourrait même générer une plus-value. Le cas de Bondo, exclu de la liste des convoqués, est tout aussi épineux : les offres ne manquent pas, mais les 6,938 M€ nécessaires pour éviter une moins-value constituent un montant élevé pour les prétendants.
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