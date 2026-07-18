Le marché des transferts du Milan tourne, bien sûr, autour de Rafael Leão : l’attaquant portugais a exprimé le souhait de changer d’air et le club rossonero s’efforce d’en tirer une somme avoisinant les 60 millions d’euros. L’actuel numéro 10 rossonero pèse 11,212 millions dans le bilan.





Deux joueurs anglais sont également sur le départ, suivis par plusieurs clubs de Premier League : Tomori figure à hauteur de 5,651 M€ dans les comptes, tandis que Loftus-Cheek est inscrit à 4,844 M€.





La situation est différente pour Fofana : le Français souhaite rester chez les Rossoneri et convaincre Amorim, mais le club a adressé un message clair à son agent : l’ancien Monégasque est sur le marché, et on attend des offres à partir de 25 millions d’euros, même si le montant minimum pour éviter une moins-value est de 13 millions.





En revanche, trouver un acquéreur capable de verser les 20 millions d’euros correspondant à sa valeur résiduelle pour SantiagoGimenez s’annonce plus ardu ; un prêt avec option d’achat obligatoire semble donc l’hypothèse la plus probable.