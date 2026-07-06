L’opération Gila à Milan entre dans sa phase opérationnelle. Ce matin, Alejandro Camano, l’agent du défenseur espagnol, a atterri à Rome pour s’entretenir directement avec Claudio Lotito et le convaincre d’accepter l’offre du club rossonero. Après le blitz de vendredi dernier, le club lombard occupe désormais seul la pole position dans la course à l’ancien défenseur du Real Madrid.
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Milan : l'agent de Gila est à Rome pour négocier avec Lotito ; Calvani sera inclus dans la transaction
OFFRE DE 30 MILLIONS
Le président de la Lazio, Claudio Lotito, a fixé le prix du défenseur espagnol à pas moins de 30 millions d'euros, sans aucune intention de faire de rabais. En effet, le club biancoceleste devra reverser 50 % de la plus-value au Real Madrid. L'Atalanta s'était arrêtée à une offre de 22 millions d'euros de base fixe plus 3 millions de bonus, sans toutefois obtenir l'accord du joueur. Naples avait été le premier à se manifester pour Gila, mais les négociations n’ont pas abouti car De Laurentiis avait été clair avec son directeur Manna : avant de conclure un transfert entrant, il faut d’abord bien gérer les départs.
Le Milan prépare une offre de 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus, avec le soutien de l’agent Camano, actuellement à Rome pour négocier avec la Lazio. Entre le « Diavolo » et le joueur, l’accord est total pour un contrat de cinq ans à 5 millions d’euros nets par saison (le club rossonero peut s’appuyer sur le décret « Crescita »).
CALVANI EN ACTION
La clé stratégique pour débloquer définitivement la défense biancoceleste répond au nom de Lorenzo Calvani, un latéral gauche prometteur né en 2008. Kirovski négocie activement avec l’agent du jeune talent biancoceleste ; un accord semble proche et pourrait même réduire l’écart entre salaire de base et primes, ouvrant ainsi la voie à l’arrivée de Gila chez les Rossoneri. Les prochaines heures s’annoncent décisives : Gila se voit déjà en rouge et noir.
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