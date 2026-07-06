Milan : l'agent de Gila est à Rome pour négocier avec Lotito ; Calvani sera inclus dans la transaction

Le président de la Lazio, Claudio Lotito, a fixé le prix du défenseur espagnol à pas moins de 30 millions d'euros, sans aucune intention de faire de rabais. En effet, le club biancoceleste devra reverser 50 % de la plus-value au Real Madrid. L'Atalanta s'était arrêtée à une offre de 22 millions d'euros de base fixe plus 3 millions de bonus, sans toutefois obtenir l'accord du joueur. Naples avait été le premier à se manifester pour Gila, mais les négociations n’ont pas abouti car De Laurentiis avait été clair avec son directeur Manna : avant de conclure un transfert entrant, il faut d’abord bien gérer les départs.





Le Milan prépare une offre de 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus, avec le soutien de l’agent Camano, actuellement à Rome pour négocier avec la Lazio. Entre le « Diavolo » et le joueur, l’accord est total pour un contrat de cinq ans à 5 millions d’euros nets par saison (le club rossonero peut s’appuyer sur le décret « Crescita »).