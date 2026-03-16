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cm grafica pulisic leao milan 2025 26 16.9Getty Images

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Milan, l'actualité de Leao : de sa confrontation avec Allegri à celle avec Pulisic, voici ce qui se passe

L'Olimpico a une nouvelle fois été le théâtre du mécontentement de Leao : la polémique suscitée par son remplacement par Fullkrug ne manquera pas de faire des vagues

Mal accepter un remplacement n'est pas un crime, mais il y a différentes façons de quitter le terrain. La réaction de Leao à la 67e minute, au moment de son remplacement par Fullkrug, a nui à l'équipe, non seulement parce qu'elle lui a fait perdre des minutes cruciales pour tenter de renverser le score, mais aussi parce qu'elle a contribué à rendre son équipe plus nerveuse et anxieuse. Une invective si spectaculaire que même Maignan s'est précipité hors de ses cages pour tenter de calmer son coéquipier et de maintenir l'équilibre dans une phase délicate.

Ironie du sort : l'Olimpico et la Lazio redeviennent le théâtre de l'impatience de Leao. Le 31 août 2024, Theo Hernandez et Rafael Leao avaient débuté sur le banc après les critiques suite à la défaite contre Parme, et n'avaient pas participé à la pause de Fonseca. Un geste qui ressemblait à une rupture avec l'entraîneur. 

  • ENTRE RUOLO ET ALLEGRI

    Alors qu'au bord du terrain, Allegri tentait de consoler Leao par une série d'étreintes, on a également pu voir Igli Tare, l'air perplexe, dans les tribunes. D'un côté, la réaction de Leao s'explique par la frustration d'un joueur qui porte les couleurs rossoneri dans son cœur ; de l'autre, on ne peut pas imaginer que tout soit balayé sous le tapis. Demain, avec la reprise des entraînements, on peut s’attendre à une confrontation entre Max et Rafa, notamment en raison d’une relation qui avait été très directe et sincère jusqu’à présent. Le numéro 10 portugais présentera très probablement ses excuses à l’entraîneur de Livourne. L’aspect tactique sera également central, car on a l’impression d’un jeune qui n’arrive pas à être lui-même dans le rôle d’avant-centre. Hier soir, au moment du changement, le numéro 10 rossonero a supplié son entraîneur de ne pas procéder au remplacement car il voulait revenir jouer sur l'aile compte tenu du passage au 4-3-3. Un premier signe, clair, d'impatience après des mois passés à jouer les soldats modèles, même dans l'interprétation de son nouveau rôle.
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  • Clarification avec Pulisic

    Si proches et, en même temps, si éloignés. Dans le 3-5-2 d'Allegri, le duo Leao-Pulisic peine à décoller et les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 2025, le Milan se plaignait de n'avoir jamais aligné le duo Leao-Pulisic, avant de se raviser face à leurs performances décevantes. Certes plus épargnés par les blessures en cette année 20226, les deux joueurs n’ont jamais marqué ensemble : zéro but pour Pulisic, tandis que Leao a marqué contre Cagliari (Pulisic n’était pas là), Gênes, Côme (Pulisic n’était pas encore entré) et Crémone (Pulisic était sorti). 

    L'aspect émotionnel compte plus que jamais en cette période, les problèmes doivent être résolus pour ne pas gâcher ce qui a été accompli jusqu'à présent. Parmi les confrontations au programme, il y a aussi celle entre le Portugais et Captain America pour tenter de se remettre d’une période difficile. Leao tentera de s’expliquer avec Pulisic après l’avoir envoyé paître parce qu’il ne lui avait pas fourni la passe décisive à au moins deux reprises alors qu’il avait l’espace pour mettre Motta en difficulté et égaliser le but, qui s’est avéré décisif pour la victoire, d’Isaksen.

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