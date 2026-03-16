Milan, l'actualité de Leao : de sa confrontation avec Allegri à celle avec Pulisic, voici ce qui se passe

Mal accepter un remplacement n'est pas un crime, mais il y a différentes façons de quitter le terrain. La réaction de Leao à la 67e minute, au moment de son remplacement par Fullkrug, a nui à l'équipe, non seulement parce qu'elle lui a fait perdre des minutes cruciales pour tenter de renverser le score, mais aussi parce qu'elle a contribué à rendre son équipe plus nerveuse et anxieuse. Une invective si spectaculaire que même Maignan s'est précipité hors de ses cages pour tenter de calmer son coéquipier et de maintenir l'équilibre dans une phase délicate.

Ironie du sort : l'Olimpico et la Lazio redeviennent le théâtre de l'impatience de Leao. Le 31 août 2024, Theo Hernandez et Rafael Leao avaient débuté sur le banc après les critiques suite à la défaite contre Parme, et n'avaient pas participé à la pause de Fonseca. Un geste qui ressemblait à une rupture avec l'entraîneur.