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SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Milan fait de la défense sa priorité : Tomori part, Inacio arrive en tête de liste, mais à quel prix !

Milan AC
Mercato
F. Tomori
G. Inacio

Avec l’arrivée de Gonçalo Ramos en attaque actée, le Milan AC se tourne désormais vers sa défense, un secteur que Ruben Amorim juge prioritaire en vue du passage à une arrière-garde à trois. Pour l’instant, seuls Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic et Koni De Winter semblent assurésde rester, tandis que Fikayo Tomori, selon La Gazzetta dello Sport, se rapproche de plus en plus d’un départ.


Le défenseur central anglais, courtisé en Premier League, est également sur le marché pour des raisons contractuelles : son bail expire en 2027 et, d’après le quotidien, le club rossonero ne souhaite pas le prolonger, préférant en tirer profit immédiatement plutôt que de risquer de le perdre gratuitement. Son départ obligerait les Rossoneri à recruter au moins deux joueurs pour renforcer leur défense.



  • INACIO : PREMIER OBJECTIF

    En tête de la short-list, Gonçalo Inacio (Sporting CP) est une cible prioritaire : bien connu d’Amorim, qui l’a coaché au Portugal, le défenseur central présente un profil athlétique et moderne. Les discussions s’annoncent néanmoins ardues : sa clause libératoire atteint 60 M€ et le club lisboète ne devrait pas lâcher pour moins de 35 à 40 M€. Le rêve Virgil van Dijk reste d’actualité, même si son salaire élevé constitue un obstacle, tandis que Tiago Gabriel (Lecce) est également cité. D’autres pistes, pour l’instant gardées secrètes par la direction des Rossoneri, ne sont pas exclues.



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