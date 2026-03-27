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Emanuele Tramacere

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Milan et la Juventus, Tonali s'éloigne : une offre colossale de Manchester United serait en vue

AC Milan
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S. Tonali
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Sandro Tonali, aujourd'hui plus que jamais, est littéralement sur toutes les lèvres. Le but et la passe décisive qui ont scellé l'issue du match Italie-Irlande du Nord, lors du premier tour des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde, et ce dans une rencontre qu'il n'a pas abordée dans les meilleures conditions physiques, ont replacé le milieu de terrain de Newcastle dans le rôle de « joueur incontournable », voire de meilleur joueur de notre équipe nationale.


Sa performance sous le maillot bleu a toutefois été la clé pour relancer les discussions sur l'avenir de ce joueur né en 2000, qui a alimenté les rêves et les regrets de ceux qui le voudraient de retour en Serie A, mais aussi les rumeurs d'un avenir loin des Magpies, tout en restant en Premier League. Et c'est précisément cette piste, comme le rapporte Fabrizio Romano, qui est aujourd'hui la plus facilement envisageable, voire la plus probable.


  • LE RÊVE DE LA JUVENTUS

    Le club italien qui s'est le plus intéressé à Tonali au cours de cette dernière année est sans aucun doute la Juventus. Le club bianconero doit réaliser au moins un transfert de premier plan au milieu de terrain, et Giorgio Chiellini a toujours souhaité recruter un joueur jeune, charismatique, si possible italien, et capable de jouer aussi bien dans un duo que dans un trio. Tonali correspondait et correspond toujours au profil idéal, mais sans la certitude d'une place en Ligue des champions, il sera impossible de faire une offre.

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  • LE RETOUR À MILAN

    Sandro reviendrait volontiers en Italie et, surtout, il reviendrait volontiers au Milan, l'équipe dont il est supporter et qu'il a quittée pour une question financière qui ne tenait pas tant à lui qu'au club. Il a accepté de rejoindre Newcastle à un moment délicat et n'a aucun regret, mais tôt ou tard, il aimerait faire son retour chez les Rossoneri. Aujourd'hui, le Milan est à la recherche d'un milieu de terrain présentant ses caractéristiques, mais d'une part, les Magpies ne renégocieront guère avec le club auquel ils ont versé des millions, et d'autre part, les chiffres de cette éventuelle opération sont jugés hors de prix par les propriétaires.

  • ARSENAL CONTRE MANCHESTER UNITED

    Ainsi, compte tenu également d'un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028 qui donne l'avantage à Newcastle et d'un salaire d'environ 8 millions d'euros par an, bien trop élevé pour les clubs de Serie A, l'avenir de Sandro Tonali se dessinera très probablement encore en Premier League. Arsenal, comme le rapporte Fabrizio Romano, est le club qui s'est le plus mobilisé pour lui, y compris lors du dernier mercato hivernal, mais ces dernières heures, c'est Manchester United qui fait forte impression sur le joueur. Le club anglais prévoit en effet de réaliser pas moins de deux coups au milieu de terrain et prépare une opération financière colossale tant avec le joueur qu'avec Newcastle pour conclure avant la fin de l'année. Et la Serie A, dans ces conditions, ne peut que s'éloigner.