Milan et la Juventus, Tonali s'éloigne : une offre colossale de Manchester United serait en vue

Sandro Tonali, aujourd'hui plus que jamais, est littéralement sur toutes les lèvres. Le but et la passe décisive qui ont scellé l'issue du match Italie-Irlande du Nord, lors du premier tour des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde, et ce dans une rencontre qu'il n'a pas abordée dans les meilleures conditions physiques, ont replacé le milieu de terrain de Newcastle dans le rôle de « joueur incontournable », voire de meilleur joueur de notre équipe nationale.





Sa performance sous le maillot bleu a toutefois été la clé pour relancer les discussions sur l'avenir de ce joueur né en 2000, qui a alimenté les rêves et les regrets de ceux qui le voudraient de retour en Serie A, mais aussi les rumeurs d'un avenir loin des Magpies, tout en restant en Premier League. Et c'est précisément cette piste, comme le rapporte Fabrizio Romano, qui est aujourd'hui la plus facilement envisageable, voire la plus probable.



