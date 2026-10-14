Au cours de l’entretien, Rafaela Pimenta décoche une pique à l’AC Milan : « Nous ne pouvons pas oublier l’histoire de Santi, n’est-ce pas ? Que s’est-il passé ? Santi est arrivé à l’AC Milan à la mi-saison. Ce n’est pas facile de rejoindre une équipe en janvier, pas vrai ? C’est complètement différent d’arriver dans une équipe au début de la saison : un autre pays, une autre langue, une autre culture, un style de football très, très différent de celui auquel il était habitué. Puis l’entraîneur est parti, toute la direction a changé, et elle a de nouveau changé cette année. Tu comprends ? La continuité devient impossible, impossible. Quand, euh, un club comme l’AC Milan, à ce moment-là, ou pendant la période où nous vivions ce transfert, n’avait pas de structure stable, et quand la structure n’est pas stable, il est difficile pour un joueur, surtout pour un étranger qui vient d’arriver, de s’adapter comme il faut. Parce que, tu sais comment sont les Italiens, celui qui arrive finit par critiquer celui qui est parti. Celui qui est parti critique les… les décisions de celui qui l’a précédé. C’est un peu une question politique, et je pense que Santi s’est retrouvé mêlé à une situation qui allait bien au-delà de ses performances sportives. Je ne pense pas qu’il ait seulement eu des problèmes de blessures, mais que, selon moi, il n’ait pas eu les bonnes occasions, euh, de, disons, s’exprimer. »