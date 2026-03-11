Milan, du choc de Lausanne aux trois mois passés aux Pays-Bas : voici ce qu'est devenu Silvano Vos

Il devait être une star de l'équipe Under 23 rossonera, mais il n'a disputé que 15 matchs. Le dernier remonte au 2 mars 2025, lorsqu'il est entré en jeu en deuxième mi-temps du match Legnago-Milan Futuro, un match de Serie C qui s'est terminé sur le score de 2-1 pour les locaux. La trajectoire de Silvano Vos au Milan a été très étrange : après des débuts fulgurants avec Carpi, où l'entraîneur émilien Cristian Serpini le qualifiait d'exceptionnel, il est tombé dans l'oubli total.

Et dire que le Milan, à l'été 2024, pensait avoir fait une bonne affaire en dépensant environ 3 millions d'euros plus des bonus pour le faire sortir de l'Ajax à l'issue d'une longue négociation, devançant la concurrence de plusieurs clubs français et allemands.