Milan, du choc de Lausanne aux trois mois passés aux Pays-Bas : voici ce qu'est devenu Silvano Vos

Au cours de l'été 2024, le club rossonero pensait avoir fait une bonne affaire en dépensant environ 3 millions d'euros plus des primes pour le faire partir de l'Ajax, mais Vos a disparu des radars.

Il devait être une star de l'équipe Under 23 rossonera, mais il n'a disputé que 15 matchs. Le dernier remonte au 2 mars 2025, lorsqu'il est entré en jeu en deuxième mi-temps du match Legnago-Milan Futuro, un match de Serie C qui s'est terminé sur le score de 2-1 pour les locaux. La trajectoire de Silvano Vos au Milan a été très étrange : après des débuts fulgurants avec Carpi, où l'entraîneur émilien Cristian Serpini le qualifiait d'exceptionnel, il est tombé dans l'oubli total. 

Et dire que le Milan, à l'été 2024, pensait avoir fait une bonne affaire en dépensant environ 3 millions d'euros plus des bonus pour le faire sortir de l'Ajax à l'issue d'une longue négociation, devançant la concurrence de plusieurs clubs français et allemands.

  • PARTIR, OU PLUTÔT NON

    En septembre dernier, Vos semblait sur le point de quitter Milan : après de longues négociations avec le club suisse de Lausanne,les parties ne sont pas parvenues à un accord global sur la transaction. La raison en était certainement le paiement du prêt et la répartition du salaire. Vos a un contrat important et Milan et Lausanne ne sont pas parvenus à s'entendre sur ces deux points. Un choc important pour un joueur qui avait une dernière chance de relancer sa carrière dans un championnat professionnel, étant donné qu'il ne faisait pas partie des plans de Massimiliano Allegri. 

  • L'ACCIDENT ET LE RETOUR AUX PAYS-BAS

    Le Néerlandais Vos, âgé de 20 ans, est resté à Milan et n'a pratiquement plus été vu. Ce n'est pas la meilleure chose pour son processus de croissance. Loin de là. Mais la question que se posaient les supporters rossoneri depuis des mois était toujours la même : mais qu'est-il advenu de Silvano Vos ? Aucune apparition avec le Milan Futuro depuis septembre. D'après les informations recueillies par notre rédaction, l'été de l'Ajax a été mouvementé et marqué par quelques problèmes physiques qui ont compromis sa préparation. Le joueur et son entourage ont trouvé un accord avec la direction rossonera pour poursuivre les soins aux Pays-Bas, plus précisément à Amsterdam, où le jeune homme est resté plusieurs mois.

  • PHASE DE RÉÉDUCATION À MILANELLO

    Après être resté en contact permanent avec le staff médical du Milan Futuro, Vos est revenu en début d'année à Milanello où il travaille pour retrouver sa meilleure forme après plusieurs mois d'arrêt aux Pays-Bas. Le club rossonero est certainement très déçu par le joueur né en 2005, qui n'a pas répondu aux attentes, non seulement sur le plan technique, mais surtout en termes d'attitude et de disposition au travail. C'est maintenant à Silvano de saisir sa chance : s'il prouve qu'il a la bonne attitude, les portes du Milan Futuro et, peut-être même, de la première équipe s'ouvriront à lui.

