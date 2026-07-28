L’AC Milan se partage entre le terrain, avec la tournée en Australie et les prochains tests contre Chelsea et l’Inter, et un mercato qui a besoin du bon déclic. Amorim a hâte de commencer à travailler avec les cadres de l’effectif, voici le plan détaillé :
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Milan : demain, Leao et Gonçalo Ramos s’envolent pour l’Australie, le plan de retour des internationaux
Pulisic et Gimenez à Milanello
Demain, mercredi 29, Santiago Gimenez et Christian Pulisic sont attendus à Milanello. Les deux attaquants ne s’envoleront pas pour l’Australie, mais commenceront à travailler au centre sportif de l’AC Milan afin de se remettre des blessures subies lors de la Coupe du monde.
Leão et Ramos en Australie
Une grande curiosité mêlée à une bonne dose d’attente pour Gonçalo Ramos, qui rejoindra demain, le 29 juillet, le reste de l’équipe à Perth pour commencer officiellement son aventure à l’AC Milan. Rafael Leao sera également avec lui, dans l’attente de nouveautés sur le marché des transferts.
LE GROUPE DU 2 AOÛT
Mardi 2 août sera une date tout aussi importante dans la préparation d’Amorim, car les deux internationaux belges De Winter et Saelemaekers arriveront à Perth, ainsi que l’international suisse Jashari.
Voici quand les Français reviennent
Enfin, les demi-finalistes, avec la France, qui a bouclé la Coupe du monde en perdant la petite finale pour la troisième place contre l’Angleterre. Adrien Rabiot et Mike Maignan se mettront à la disposition d’Amorim à partir du 12 août, directement à Milanello.
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