Milan, l'avenir, c'est maintenant. Massimiliano Allegri veut mener le navire jusqu'à la ligne d'arrivée de la Ligue des champions, une étape fondamentale tant pour la santé financière du club que pour le développement du projet sportif. L'entraîneur originaire de Livourne est conscient que la progression de l'équipe passe par le terrain et les résultats, et il a déjà une idée très claire de ce qu'il faudra faire sur le marché des transferts pour rehausser le niveau de qualité de l'effectif. En clair : 4 ou 5 renforts pour être 100 % compétitifs dans la course au Scudetto.Des achats qui dépendent également du budget que le club compte allouer au marché des transferts et qui sera influencé par les recettes générées par les nombreux joueurs prêtés l'été dernier.
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Milan, de Musah et Chukwueze à Bennacer : le point sur la situation de chaque joueur prêté
RACHATS EFFECTUÉS
Les dossiers de Tommaso Pobega et d'Alvaro Morata avaient été pratiquement classés sans suite l'été dernier par le Milan : pour le milieu de terrain originaire de Giuliano, Bologne a déjà exercé et officialisé son option d'achat pour 7 millions d'euros. Quant à l'Espagnol, après avoir versé 5 millions d'euros à Galatasaray pour la résiliation du prêt, le Milan percevra 15 millions d'euros de Côme pour le transfert définitif de l'attaquant. Ainsi, compte tenu d'une valeur résiduelle de 9,75 millions d'euros, le club rossonero enregistrera une plus-value d'environ 5,25 millions d'euros.
UNE SURPRISE INATTENDUE
Après avoir versé 4,5 millions d'euros au Milan pour le prêt payant, l'Atalanta a décidé de prendre le temps de réfléchir au cas de Yunus Musah. Le paradoxe réside dans la progression de l'Américain qui, au cours des 15 derniers jours, a inscrit son premier but en Serie A et son premier en Coupe d'Italie, lors de la demi-finale contre la Lazio, après une première période difficile marquée par de nombreux séjours sur le banc et très peu de temps de jeu. La Dea devra décider si elle finalise l'achat en exerçant son option d'achat à 20,5 millions. À l'heure actuelle, les chances ne semblent pas très élevées.
Pour Filippo Terracciano, la Cremonese, après avoir versé au Diavolo 500 000 euros de prêt payant, a l'obligation de rachat à 3,5 millions d'euros en cas de maintien en série A. C'est là que résident les difficultés, de manière surprenante et à contre-courant par rapport à il y a un mois.
UNE PLUS-VALUE EXCEPTIONNELLE DE COLOMBO
Lorenzo Colombo est sur le point de signer définitivement au Genoa pour environ 10 millions d'euros, ce qui représenterait une plus-value intégrale pour le Milan. Avec 29 apparitions et 6 buts marqués jusqu'à présent, l'attaquant originaire de la Brianza a déjà atteint les deux premiers critères déclenchant l'obligation de rachat : le dernier est lié au maintien du club ligure, désormais une simple formalité pour une équipe qui, sous la houlette de De Rossi, affiche une moyenne de points digne de l'Europa League.
RETOUR À BENNACER
Pour Bennacer, l'accord avec le Dinamo Zagreb avait été conclu sur la base d'un prêt gratuit assorti d'une option d'achat, fixée à environ 10 millions d'euros. Il convient également de souligner que le salaire de Bennacer, fixé à 4 millions d'euros nets par saison selon le contrat qui le lie au Milan jusqu'en 2027, est pris en charge à 40 % par le club croate, tandis que les 60 % restants sont couverts par les Rossoneri.
Compte tenu des paramètres économiques hors de portée du club croate et de la persistance de ses problèmes physiques, le retour de Bennacer à la base est presque certain.
SPERANZA CHUKWUEZE
Fulham est très satisfait des performances de Chukwueze et il y a de fortes chances que le club exerce son option d'achat à la fin de la saison, pour un montant d'environ 28 millions d'euros. C'est là que résident les principaux espoirs du club rossonero concernant l'ailier nigérian qui, jusqu'à présent, a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 16 apparitions en Premier League.