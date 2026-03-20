Milan, de Musah et Chukwueze à Bennacer : le point sur la situation de chaque joueur prêté

Après avoir versé 4,5 millions d'euros au Milan pour le prêt payant, l'Atalanta a décidé de prendre le temps de réfléchir au cas de Yunus Musah. Le paradoxe réside dans la progression de l'Américain qui, au cours des 15 derniers jours, a inscrit son premier but en Serie A et son premier en Coupe d'Italie, lors de la demi-finale contre la Lazio, après une première période difficile marquée par de nombreux séjours sur le banc et très peu de temps de jeu. La Dea devra décider si elle finalise l'achat en exerçant son option d'achat à 20,5 millions. À l'heure actuelle, les chances ne semblent pas très élevées.





Pour Filippo Terracciano, la Cremonese, après avoir versé au Diavolo 500 000 euros de prêt payant, a l'obligation de rachat à 3,5 millions d'euros en cas de maintien en série A. C'est là que résident les difficultés, de manière surprenante et à contre-courant par rapport à il y a un mois.