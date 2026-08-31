Milan, contacts pour la prolongation du contrat d’Adrien Rabiot : Gerry Cardinale s’en occupe en personne

Les idées sont claires pour l’avenir. L’AC Milan veut continuer avec Adrien Rabiot et travaille à la prolongation de son contrat. Pour le moment, aucun rendez-vous officiel n’est programmé, mais la volonté est claire : le Français est considéré comme un pilier du projet de Ruben Amorim, pour le présent comme pour l’avenir. Selon ce qu’écrit aujourd’hui Milannews, il y a eu des rencontres préliminaires avec sa mère Veronique pour commencer à discuter des termes d’un possible accord. À l’issue du mercato, c’est Gerry Cardinale en personne qui s’occupera des négociations, pour l’AC Milan, la prolongation de l’ancien milieu de terrain de la Juventus et du Paris Saint-Germain est prioritaire.