Les idées sont claires pour l’avenir. L’AC Milan veut continuer avec Adrien Rabiot et travaille à la prolongation de son contrat. Pour le moment, aucun rendez-vous officiel n’est programmé, mais la volonté est claire : le Français est considéré comme un pilier du projet de Ruben Amorim, pour le présent comme pour l’avenir. Selon ce qu’écrit aujourd’hui Milannews, il y a eu des rencontres préliminaires avec sa mère Veronique pour commencer à discuter des termes d’un possible accord. À l’issue du mercato, c’est Gerry Cardinale en personne qui s’occupera des négociations, pour l’AC Milan, la prolongation de l’ancien milieu de terrain de la Juventus et du Paris Saint-Germain est prioritaire.
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Milan, contacts pour la prolongation du contrat d’Adrien Rabiot : Gerry Cardinale s’en occupe en personne
Les mots doux d’Amorim
Dans l’idée d’Amorim, Rabiot peut jouer au milieu de terrain ou comme meneur de jeu derrière l’attaquant. Le Portugais est tombé amoureux, footballistiquement parlant, du Français, comme il l’a confié à la veille du match contre Venise : « Je ne le connaissais pas avant d’arriver ici. Rabiot est un joueur crucial pour nous. Je l’adore. Nous voulons qu’il reste et, si possible, nous voulons aussi prolonger son contrat. Il le sait : il a envie d’apprendre, malgré son âge. À l’entraînement, il aide les jeunes, comme Diawara. Il est encore loin de sa condition idéale, mais il nous a déjà énormément aidés. »
Combien gagne Rabiot
Rabiot a débarqué à l’AC Milan l’été dernier en provenance de Marseille pour environ 10 millions d’euros, bonus compris. Le milieu de terrain né en 1995, fortement voulu par l’ancien entraîneur de l’AC Milan Massimiliano Allegri, a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028 à 5 millions nets par saison.
Le bilan de l’AC Milan
Rabiot a disputé 34 matches toutes compétitions confondues avec Milan, pour 7 buts et 6 passes décisives. Cette saison, il est entré en jeu en cours de match aussi bien contre le Torino que contre Venise, inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors du match d’ouverture à l’Olimpico Grande Torino.
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