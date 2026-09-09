Bondo avait été recruté par le Milan en janvier 2025 pour environ 10 millions d’euros, plus 2 de bonus. Une opération née d’une idée de Moncada et menée à bien par Fulrani avec Galliani, alors administrateur délégué du Milan. Un an et demi plus tard, le Français est presque devenu un « poids » pour le club milanais, qui avait décidé de le mettre sur le marché l’été dernier avec une valorisation d’environ 8 millions d’euros. Trop pour un joueur qui sortait d’une expérience compliquée à la Cremonese, où il a peu joué, notamment à cause de quelques problèmes physiques. Warren a repoussé les propositions des deux clubs turcs, Corum et Erzurumspor FK en Turquie, ainsi que celle des Américains de San Jose Earthquakes, car il attendait un appel de championnats européens de premier plan. Un appel qui, au final, n’est jamais arrivé.



