Parmi les dossiers non résolus par Cardinale et son équipe du mercato figure celui du milieu de terrain français Bondo, de retour à l’AC Milan après son expérience à Cremonese en prêt sec. Le joueur né en 2003 s’entraîne seul, avec l’autorisation de l’AC Milan, depuis le lundi 13 juillet, date du début du stage estival. Amorim avait décidé, en accord avec le club, de ne pas l’inclure dans la liste des joueurs convoqués avec l’équipe première.
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Milan, contacts avec l’entourage de Bondo : le milieu de terrain français n’a pas trouvé de point de chute lors du mercato estival
Entre évaluation et difficultés sur le marché des transferts
Bondo avait été recruté par le Milan en janvier 2025 pour environ 10 millions d’euros, plus 2 de bonus. Une opération née d’une idée de Moncada et menée à bien par Fulrani avec Galliani, alors administrateur délégué du Milan. Un an et demi plus tard, le Français est presque devenu un « poids » pour le club milanais, qui avait décidé de le mettre sur le marché l’été dernier avec une valorisation d’environ 8 millions d’euros. Trop pour un joueur qui sortait d’une expérience compliquée à la Cremonese, où il a peu joué, notamment à cause de quelques problèmes physiques. Warren a repoussé les propositions des deux clubs turcs, Corum et Erzurumspor FK en Turquie, ainsi que celle des Américains de San Jose Earthquakes, car il attendait un appel de championnats européens de premier plan. Un appel qui, au final, n’est jamais arrivé.
La décision sur la réintégration dans le groupe est prise
Depuis environ quatre jours, l’entourage du joueur français tente de négocier avec l’AC Milan afin qu’il puisse réintégrer le groupe. Rappelons que Bondo est actuellement lié par un contrat de 1,5 million d’euros nets par saison jusqu’en 2029. Selon les informations recueillies par notre rédaction, la décision définitive de l’AC Milan sera communiquée dans les prochaines heures.
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