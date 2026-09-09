Youssouf Fofana a vécu, selon toute vraisemblance, l’été le plus étrange de sa carrière de footballeur. Le milieu de terrain français est passé du statut de l’un des joueurs les plus utilisés lors de ses deux premières années à l’AC Milan à celui d’indésirable. Ruben Amorim l’a exclu du groupe et, pendant près de trois semaines, il s’est entraîné à part avec les autres écartés, Tomori, Odogu et Nkunku.
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Milan, communication surprise du Séville sur la part du salaire versée à Fofana
DERNIER JOUR
Un été sur le marché, voilà le titre qui convient à Fofana. D’abord, les clubs de Premier League Crystal Palace et Nottingham Forrest y avaient pensé, puis ce fut au tour de la Juventus et de Galatasaray avant l’accord trouvé avec Lyon lors des deux derniers jours du mercato. Plus précisément au déjeuner du dernier jour, quand le club français semblait avoir résolu le problème du salaire grâce au transfert, finalement tombé à l’eau, de Tagliafico à l’Atlético de Madrid. Tout est à refaire, il ne reste que quelques heures avant le gong et le Milan ne sait pas quoi faire : il appelle le Séville FC et l’affaire se conclut rapidement.
LES DÉTAILS DE L’ACCORD
Milan a cédé Fofana à Séville en prêt gratuit, sec, sans option d’achat déjà fixée. Une opération éclair qui a surtout servi au Séville FC, qui devait recruter un milieu de terrain de manière presque désespérée. Mais le détail apparu hier en Espagne se confirme de plus en plus : le club andalou ne prendra en charge que 8 % du salaire, le reste sera payé par Milan. Rappelons que la rémunération de Fofana avec l’AC Milan est de 5,5 millions d’euros bruts.
LES MOTS EN CONFÉRENCE DE PRESSE
Fofana, intervenu aujourd’hui en conférence de presse, s’est présenté ainsi : « L’adaptation s’est très bien passée. Nous sommes dans une grande équipe, avec de grands coéquipiers qui nous ont accueillis chaleureusement. Nous nous sommes adaptés, nous avons déjà joué quelques minutes et nous avons la confiance du staff. Tout s’est conclu dans les dernières minutes du mercato, mais quand Séville m’a contacté, j’ai tout de suite été convaincu de devenir un joueur de ce club. Je mets en premier ceux qui me veulent, j’ai donné ma parole et en quelques heures l’accord a été finalisé. On a parlé d’un possible transfert me concernant dans plusieurs équipes, mais après la situation avec Lyon, j’ai eu l’opportunité de venir à Séville et j’en suis très heureux. À ce moment-là, je n’aurais pas pu rêver mieux, c’était parfait. Je me trouve dans l’une des meilleures régions d’Europe où vivre, le président est très disponible, et ce n’est pas le cas dans tous les clubs. Tout le monde est impliqué dans la vie du club. Cela sera positif pour nos performances sur le terrain. Nous devons faire de ce stade une forteresse, afin de pouvoir toujours prendre des points à domicile et avoir toujours des supporters désireux de voir leur équipe. Nous devons être compétitifs à chaque match. Je peux apporter une contribution en termes de qualité physique ; mon point fort, c’est ma capacité à très bien m’adapter à mes coéquipiers. Je suis un milieu de terrain hybride ; je peux jouer aussi bien plus bas que plus haut, mais je m’adapte au style de jeu de chaque joueur. »
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