Milan, communication surprise du Séville sur la part du salaire versée à Fofana

Fofana, intervenu aujourd’hui en conférence de presse, s’est présenté ainsi : « L’adaptation s’est très bien passée. Nous sommes dans une grande équipe, avec de grands coéquipiers qui nous ont accueillis chaleureusement. Nous nous sommes adaptés, nous avons déjà joué quelques minutes et nous avons la confiance du staff. Tout s’est conclu dans les dernières minutes du mercato, mais quand Séville m’a contacté, j’ai tout de suite été convaincu de devenir un joueur de ce club. Je mets en premier ceux qui me veulent, j’ai donné ma parole et en quelques heures l’accord a été finalisé. On a parlé d’un possible transfert me concernant dans plusieurs équipes, mais après la situation avec Lyon, j’ai eu l’opportunité de venir à Séville et j’en suis très heureux. À ce moment-là, je n’aurais pas pu rêver mieux, c’était parfait. Je me trouve dans l’une des meilleures régions d’Europe où vivre, le président est très disponible, et ce n’est pas le cas dans tous les clubs. Tout le monde est impliqué dans la vie du club. Cela sera positif pour nos performances sur le terrain. Nous devons faire de ce stade une forteresse, afin de pouvoir toujours prendre des points à domicile et avoir toujours des supporters désireux de voir leur équipe. Nous devons être compétitifs à chaque match. Je peux apporter une contribution en termes de qualité physique ; mon point fort, c’est ma capacité à très bien m’adapter à mes coéquipiers. Je suis un milieu de terrain hybride ; je peux jouer aussi bien plus bas que plus haut, mais je m’adapte au style de jeu de chaque joueur. »