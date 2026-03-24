Strahinja Pavlovic signe une saison mémorable, à tous les égards. Le défenseur serbe, qui fêtera ses 25 ans le 24 mai prochain, est devenu un élément clé pour Massimiliano Allegri, tant dans sa propre surface de réparation que dans celle des adversaires. Les quatre buts qu’il a marqués cette saison, tous décisifs, ne sont pas le fruit du hasard. Le dernier, contre Turin, illustre parfaitement l’évolution complète de l’ancien joueur de Salzbourg, tant sur le plan technique que sur celui de la personnalité.
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Milan : Chelsea s'intéresse à Pavlovic ; la valeur du Serbe a triplé grâce à Allegri
SELON LE CIES, SA VALEUR SE SITUE ENTRE 50 ET 58 MILLIONS
Le CIES (Centre international d'études sur le sport) Football Observatories a publié un rapport indiquant les joueurs ayant la plus grande valeur marchande pour chaque équipe de Serie A. Le joueur le mieux coté du Milan est StrahinjaPavlović, qui se classe parmi les premiers de ce classement. Selon cette étude, il vaut entre 50 et 58 millions d'euros. Un chiffre qui reflète la progression du défenseur serbe sous la houlette d'Allegri : solide en marquage et dans le jeu aérien, il est désormais plus attentif sur le plan tactique. Une estimation qui correspond également aux prix pratiqués en Premier League, le championnat qui, depuis plusieurs mois, manifeste un certain intérêt pour le numéro 31 rossonero.
INTÉRÊT POUR CHELSEA
L'univers rossonero de Pavlovic a radicalement changé en l'espace de quelques mois : l'été dernier, l'ancien joueur de Salzbourg avait été déclaré transférable (après une saison en dents de scie), mais l'offre de Crystal Palace avait été jugée trop faible par Zlatan Ibrahimovic, qui reste l'un des plus grands soutiens de Steahinja.
Selon les dernières rumeurs en provenance d'Angleterre, Chelsea s'intéresserait désormais à Pavlovic, le club londonien étant certainement à la recherche de renforts expérimentés et de qualité pour sa défense en vue de la saison prochaine. De son côté, le Milan travaille depuis quelques semaines à la prolongation de son contrat jusqu'en 2031, avec une augmentation de salaire à environ 2,5 à 3 millions d'euros. Une manœuvre visant à s'assurer les services du joueur né en 2001, si Chelsea le permet.