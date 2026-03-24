Milan : Chelsea s'intéresse à Pavlovic ; la valeur du Serbe a triplé grâce à Allegri

L'univers rossonero de Pavlovic a radicalement changé en l'espace de quelques mois : l'été dernier, l'ancien joueur de Salzbourg avait été déclaré transférable (après une saison en dents de scie), mais l'offre de Crystal Palace avait été jugée trop faible par Zlatan Ibrahimovic, qui reste l'un des plus grands soutiens de Steahinja.





Selon les dernières rumeurs en provenance d'Angleterre, Chelsea s'intéresserait désormais à Pavlovic, le club londonien étant certainement à la recherche de renforts expérimentés et de qualité pour sa défense en vue de la saison prochaine. De son côté, le Milan travaille depuis quelques semaines à la prolongation de son contrat jusqu'en 2031, avec une augmentation de salaire à environ 2,5 à 3 millions d'euros. Une manœuvre visant à s'assurer les services du joueur né en 2001, si Chelsea le permet.