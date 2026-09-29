Le AC Milan est en pleine phase d’évaluation, avec le propriétaire et fondateur de RedBird, Gerry Cardinale, qui réfléchit encore à la personne idéale à intégrer dans l’organigramme dirigeant du club lombard. L’idée du patron de l’AC Milan est d’accélérer les opérations durant cette trêve afin d’arriver au choix de la possible figure de référence au sein de la structure sportive.
Milan, Cardinale veut nommer un Head of Football dans les plus brefs délais : la cote de Krosche est en baisse
Krosche s’éloigne
L’intérêt pour le profil de Markus Krosche remonte à l’été dernier, lorsque l’AC Milan a vécu une véritable révolution au niveau de sa direction, entamée avec le départ de l’ancien directeur général Giorgio Furlani, du directeur sportif Igli Tare, du directeur technique Geoffrey Moncada et de l’entraîneur Massimiliano Allegri, puis poursuivie ensuite avec l’arrivée du technicien Ruben Amorim et avec la réorganisation de l’ensemble du secteur dirigeant au sein d’une nouvelle équipe fonctionnelle et stratégique qui répond directement à Cardinale.
Au cours de ce long été, le patron de RedBird a évalué l’idée d’intégrer la figure d’un responsable du secteur sportif qui gérerait l’ensemble du secteur technique et partagerait la vision ainsi que les intentions de la propriété pour le présent et l’avenir de l’AC Milan.
Krosche est resté sur la liste jusqu’alors et semblait être revenu en force, mais en réalité, selon nos informations, les chances que cela aboutisse sont en nette baisse, proches de zéro.
Ce que recherche Cardinale
Au cours de sa longue expérience professionnelle en Allemagne, Krosche a toujours bénéficié d’une grande liberté de manœuvre, aussi bien sur le marché des arrivées que sur celui des départs. Cet espace à l’AC Milan aurait des contours plus précis, car Cardinale veut que son Milan travaille en équipe au niveau stratégique avec sa propre structure, mais avec une précision importante : le dernier mot lui revient toujours. En plus de cela, Cardinale veut continuer à mener directement les négociations les plus complexes, comme il l’a fait avec le PSG pour Goncalo Ramos et avec Strasbourg pour Moreira (avec l’aide de Mendes, agent des deux joueurs).
En résumé, il est à la recherche d’un dirigeant disposant d’un vaste réseau de contacts, utile surtout pour le marché des départs, et capable de travailler avec et pour l’entraîneur. Un directeur technique qui supervise tout le secteur sportif, mais sans disposer de délégations totales comme cela a été le cas par le passé, quand Cardinale était toujours de l’autre côté du monde.
Une position claire et nette qui ne répond pas aux exigences ni au mode de fonctionnement de Krosche. Ces derniers jours, la candidature de Boto, directeur général de Flamengo, a été présentée au patron de RedBird, mais pour le moment elle ne l’enthousiasme pas particulièrement. La liste des candidats devrait toutefois mener à la nomination d’un dirigeant étranger.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles