L’intérêt pour le profil de Markus Krosche remonte à l’été dernier, lorsque l’AC Milan a vécu une véritable révolution au niveau de sa direction, entamée avec le départ de l’ancien directeur général Giorgio Furlani, du directeur sportif Igli Tare, du directeur technique Geoffrey Moncada et de l’entraîneur Massimiliano Allegri, puis poursuivie ensuite avec l’arrivée du technicien Ruben Amorim et avec la réorganisation de l’ensemble du secteur dirigeant au sein d’une nouvelle équipe fonctionnelle et stratégique qui répond directement à Cardinale.

Au cours de ce long été, le patron de RedBird a évalué l’idée d’intégrer la figure d’un responsable du secteur sportif qui gérerait l’ensemble du secteur technique et partagerait la vision ainsi que les intentions de la propriété pour le présent et l’avenir de l’AC Milan.

Krosche est resté sur la liste jusqu’alors et semblait être revenu en force, mais en réalité, selon nos informations, les chances que cela aboutisse sont en nette baisse, proches de zéro.