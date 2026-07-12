Milan : Cardinale monte au créneau pour Rabiot, un message clair adressé au Napoli d’Allegri

Selon la Gazzetta dello Sport, Véronique, la mère d’Adrien Rabiot, a déjeuné hier avec son fils à Boston. Les joueurs de Deschamps disposaient d’une demi-journée de repos, et la famille Rabiot s’est retrouvée dans un restaurant français. L’occasion d’évoquer l’avenir du milieu de terrain et l’intérêt du Milan AC.





Ces derniers jours, selon les informations recueillies par notre rédaction, Cardinale avait reçu des assurances du clan Rabiot quant à sa volonté de ne pas négocier un transfert cet été.