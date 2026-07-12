Le message est clair : Cardinale fera tout pour satisfaire Amorim, y compris sur le dossier Rabiot. Le milieu de terrain français est jugé indispensable par le nouvel entraîneur des Rossoneri, qui ne veut pas se passer de son charisme, de son leadership et de sa grande qualité technique. Le patron de RedBird s’appuie sur un contrat courant jusqu’en 2028 aux conditions très avantageuses : Adrien perçoit près de 5 millions d’euros nets par saison, des chiffres qu’il aurait du mal à améliorer en changeant de club et de ville.
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Milan : Cardinale monte au créneau pour Rabiot, un message clair adressé au Napoli d’Allegri
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Rabiot a affiché en 2025-2026 les performances les plus élevées et les plus régulières (6 buts et 5 passes décisives en 29 matchs de Serie A). Si le reste de l'effectif avait suivi son exemple, le Milan serait aujourd'hui qualifié pour la Ligue des champions sans difficulté. Le milieu de terrain expérimenté confirme son niveau de performance élevé même lors de la Coupe du monde : si la France parvient à maintenir son équilibre en alignant simultanément Doué, Olise, Dembélé et Mbappé, c’est aussi grâce au travail remarquable accompli au milieu de terrain par le joueur des Rossoneri. Rabiot est un homme en mission : il veut devenir champion du monde avec les Bleus, puis il pensera à l’avenir.
RENCONTRE AVEC LA MÈRE, AGENTE DE POLICE
Selon la Gazzetta dello Sport, Véronique, la mère d’Adrien Rabiot, a déjeuné hier avec son fils à Boston. Les joueurs de Deschamps disposaient d’une demi-journée de repos, et la famille Rabiot s’est retrouvée dans un restaurant français. L’occasion d’évoquer l’avenir du milieu de terrain et l’intérêt du Milan AC.
Ces derniers jours, selon les informations recueillies par notre rédaction, Cardinale avait reçu des assurances du clan Rabiot quant à sa volonté de ne pas négocier un transfert cet été.
Pas de Napoli L’attaquant international n’est pas dans le groupe retenu pour affronter Naples, une décision qui souligne la gestion prudente de l’effectif en vue des prochaines échéances.
Depuis plusieurs semaines, Naples est cité comme l’un des prétendants pour l’avenir de Rabiot, car le club peut lui offrir un rôle de premier plan en Ligue des champions et la possibilité de retravailler avec Allegri (la relation entre les deux hommes est très solide). L’entraîneur toscan a placé le milieu français en tête de sa short-list auprès du directeur sportif Manna, mais le club azzurro ne pourra se manifester que après avoir dégraissé son effectif.
En coulisses, Milan garde son calme : Amorim entend présenter au milieu de terrain l’ambition du nouveau projet. Un point fixe a émergé des dernières réunions : en attendant la décision finale du joueur, Cardinale a déjà signifié sans détour qu’il ne souhaite pas le céder à un concurrent direct.
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