AC Milan v FC Internazionale
Gabriele Stragapede

Traduit par

Milan, budget supplémentaire pour le marché : trésor de la Ligue des champions, 70 millions prêts

Le budget pour la prochaine session de transfert du club de Via Aldo Rossi.

Un présent à garantir et un avenir à planifier.

La composition future du Milan AC dépendra également des résultats obtenus cette saison par les Rossoneri sous la houlette de l'entraîneur Massimiliano Allegri : leur excellent parcours en championnat les place actuellement à la deuxième place du classement, ce qui, s'ils parviennent à maintenir ou à améliorer leur position d'ici la fin de la saison, garantira la qualification et le retour en Ligue des champions du club de la Via Aldo Rossi.

Un objectif qui a été répété à plusieurs reprises à l'entraîneur tout au long de la saison, un objectif qui est fondamental pour les ambitions sportives claires du club rossonero et de ses propriétaires, mais aussi pour les caisses en vue de la session estivale du marché des transferts. Le motif économique n'est pas à sous-estimer : rejouer en Ligue des champions garantirait un minimum, souligne La Gazzetta dello Sport, en termes de revenus, en comptant également tous les bonus découlant de la participation et de la dispute de la plus grande compétition internationale.

Un budget supplémentaire qui permettrait au Milan de se positionner encore mieux et avec plus de force sur le marché, sachant qu'il dispose d'une couverture de revenus plus importante et rappelant, dans tous les cas, que les Rossoneri ont tout de même dépensé environ 160 millions d'euros en transferts l'été dernier.

  • LES COMPTES

    Mais essayons de faire quelques hypothèses pour la saison prochaine.

    Il n'est pas possible de faire des prévisions détaillées, mais le Milan s'attend tout de même à une somme importante : la participation (forfait) va de 18 à 20 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les recettes provenant du market pool (parts TV et classement historique) pour lesquelles on prévoit des montants compris entre 20 et 30 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 2 à 4 millions provenant des bonus commerciaux et des sponsors.

    Il faudrait ensuite tenir compte des recettes au guichet, mais cela dépendrait également du niveau des adversaires et de la situation dans laquelle se trouverait l'équipe rossonera l'année prochaine en cas de qualification pour la Ligue des champions : le Milan s'attend en tout cas à un minimum de 15 millions d'euros.

    Enfin, les recettes provenant des résultats : 2,1 millions pour chaque victoire, 900 000 euros pour chaque match nul en championnat, plus le classement dans le maxi-classement et le passage éventuel aux tours suivants. Le Milan s'attend à une part, rappelle La Gazzetta dello Sport, de 10 millions d'euros.

