Milan, budget supplémentaire pour le marché : trésor de la Ligue des champions, 70 millions prêts

Un présent à garantir et un avenir à planifier.

La composition future du Milan AC dépendra également des résultats obtenus cette saison par les Rossoneri sous la houlette de l'entraîneur Massimiliano Allegri : leur excellent parcours en championnat les place actuellement à la deuxième place du classement, ce qui, s'ils parviennent à maintenir ou à améliorer leur position d'ici la fin de la saison, garantira la qualification et le retour en Ligue des champions du club de la Via Aldo Rossi.

Un objectif qui a été répété à plusieurs reprises à l'entraîneur tout au long de la saison, un objectif qui est fondamental pour les ambitions sportives claires du club rossonero et de ses propriétaires, mais aussi pour les caisses en vue de la session estivale du marché des transferts. Le motif économique n'est pas à sous-estimer : rejouer en Ligue des champions garantirait un minimum, souligne La Gazzetta dello Sport, en termes de revenus, en comptant également tous les bonus découlant de la participation et de la dispute de la plus grande compétition internationale.

Un budget supplémentaire qui permettrait au Milan de se positionner encore mieux et avec plus de force sur le marché, sachant qu'il dispose d'une couverture de revenus plus importante et rappelant, dans tous les cas, que les Rossoneri ont tout de même dépensé environ 160 millions d'euros en transferts l'été dernier.