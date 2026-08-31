Ces dernières heures, une opportunité Sassuolo s’est présentée pour Warren Bondo : le directeur sportif du club neroverde a intensifié les contacts avec le responsable du mercato de l’AC Milan, Almstadt, pour tenter de comprendre la faisabilité de l’opération. Des discussions portent sur la formule possible du transfert et sur les paramètres économiques avec le joueur. Monza avait également pris des renseignements sur le milieu de terrain français pour un possible retour à la maison, sans toutefois aller plus loin.