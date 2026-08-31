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Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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Milan, Bondo proche d’un départ : tentative de Monza, mais Sassuolo étudie le dépassement

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Milan, deux demandes de Serie A pour Warren Bondo : Sassuolo devant Monza

Warren Bondo et un avenir encore entièrement à écrire. Le milieu de terrain français est sur le départ de l’AC Milan (il n’avait même pas été convoqué par Amorim pour le stage) et, après avoir dit « non » aux Turcs de Corum et aux Américains des San Jose Earthquakes, il peut désormais évaluer deux options en Serie A.

  • Sassuolo devant face à Monza

    Ces dernières heures, une opportunité Sassuolo s’est présentée pour Warren Bondo : le directeur sportif du club neroverde a intensifié les contacts avec le responsable du mercato de l’AC Milan, Almstadt, pour tenter de comprendre la faisabilité de l’opération. Des discussions portent sur la formule possible du transfert et sur les paramètres économiques avec le joueur. Monza avait également pris des renseignements sur le milieu de terrain français pour un possible retour à la maison, sans toutefois aller plus loin.

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