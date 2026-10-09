Milan avec une défense à 4 ? Les noms sur les tablettes pour le poste d’arrière latéral

Le premier renfort du Milan pour la saison prochaine a déjà un nom et un prénom : Zachary Athekame. Né en 2004, il vit le moment le plus exaltant de sa carrière encore jeune : ses débuts avec Lyon ont été fulgurants, avec pas moins de deux buts et deux passes décisives lors de ses cinq premiers matches disputés en Ligue 1. Fonseca lui accorde une grande confiance et il la lui rend de la meilleure des manières, au point de mériter aussi l’appel de l’équipe de Suisse A : deux passes décisives pour sa première titularisation, encore une fois.





Amorim avait choisi de le céder en prêt sec, car il voit en Athekame du potentiel, mais davantage comme arrière latéral dans une défense à 4 que comme piston dans le 3-4-2-1. Ce choix a aussi été influencé par la nécessité d’avoir un effectif plus resserré et de permettre à l’ancien des Young Boys d’aller jouer avec plus de continuité. En juillet, il sera encore un joueur de l’AC Milan.