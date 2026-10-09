Un avant-goût en avait déjà été aperçu lors de la dernière journée de championnat contre Lecce, le 20 septembre dernier. Cela semble remonter à une éternité, mais le projet d’une défense à 4 dans la phase de première relance prend de plus en plus d’ampleur, au point qu’Amorim a travaillé sur certains concepts durant cette trêve. Le point focal, c’est Gila, qui, depuis son rôle de défenseur droit dans la ligne à trois, s’écarte de quelques mètres et devient le latéral droit de l’équipe, avec pour mission d’attaquer les lignes adverses grâce à ses projections axiales et de commencer à créer du jeu, en verticalisant vers l’attaquant. Une nouvelle philosophie qui pourrait également influencer, si elle obtenait les résultats espérés, les prochains choix sur le marché des transferts.
Milan avec une défense à 4 ? Les noms sur les tablettes pour le poste d’arrière latéral
RETOUR D’ATHEKAME
Le premier renfort du Milan pour la saison prochaine a déjà un nom et un prénom : Zachary Athekame. Né en 2004, il vit le moment le plus exaltant de sa carrière encore jeune : ses débuts avec Lyon ont été fulgurants, avec pas moins de deux buts et deux passes décisives lors de ses cinq premiers matches disputés en Ligue 1. Fonseca lui accorde une grande confiance et il la lui rend de la meilleure des manières, au point de mériter aussi l’appel de l’équipe de Suisse A : deux passes décisives pour sa première titularisation, encore une fois.
Amorim avait choisi de le céder en prêt sec, car il voit en Athekame du potentiel, mais davantage comme arrière latéral dans une défense à 4 que comme piston dans le 3-4-2-1. Ce choix a aussi été influencé par la nécessité d’avoir un effectif plus resserré et de permettre à l’ancien des Young Boys d’aller jouer avec plus de continuité. En juillet, il sera encore un joueur de l’AC Milan.
Milan portugais : Nuno Tavares et Tiago Santos
Un nom qui plaît toujours beaucoup à l’AC Milan est celui de Tiago Santos, arrière droit du LOSC. Le joueur né en 2002 a définitivement laissé derrière lui les pépins physiques de la saison passée et il a désormais retrouvé tout son allant dans son couloir : dans cette première partie de saison, il a déjà inscrit deux buts en Ligue 1. Un coup de pouce supplémentaire peut venir de son agent. Devinez ? Oui, Jorge Mendes, autrement dit le chef d’orchestre des opérations Gonçalo Ramos et Diego Moreira à l’AC Milan.
Attention aussi à un autre Portugais, cette fois pour le couloir gauche : Nuno Tavares. L’AC Milan avait pris des renseignements auprès de la Lazio dès l’été dernier et pourrait revenir à la charge, sachant que l’ancien joueur de la Lazio réalise vraiment une très bonne saison avec Gattuso sur le banc.
Rêve Aït-Nouri
Un nom particulièrement séduisant arrive d’Angleterre : l’AC Milan serait sur les traces de Rayan Aït-Nouri, selon ce que rapportent plusieurs sources anglaises. Le latéral gauche algérien est lié à Manchester City par un contrat qui expire en 2030 et sa valeur est estimée à environ 30 millions d’euros.
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