Milan, Amorim interpelle la direction : il n’a pas les joueurs adaptés pour mettre en place son jeu

Les signaux étaient déjà apparus dès l’avant-match, avec un aveu direct, précis et sans détour de Ruben Amorim à Sky : « À United et à Milan, je trouve deux grands clubs et une énorme pression, où les gens pensent que je peux tout résoudre en peu de temps. Cette équipe est différente, elle a l’habitude de jouer à trois, les défenseurs sont rapides. Je n’ai pas les caractéristiques parfaites parce qu’il est impossible d’arriver dans un nouveau club et d’avoir tout déjà prêt, je sais qu’il faudra du temps, et je sais aussi que la pression est si forte qu’on n’a pas de temps. Mais je préfère faire ce type de travail parce que cela signifie beaucoup pour moi : si je dois échouer, il vaut mieux que j’échoue en grand. Je veux aider ce club, je ne sais pas si j’aurai le temps nécessaire, mais les joueurs m’écoutent beaucoup à l’entraînement et cela me donne l’espoir que des solutions puissent être trouvées ».





Des solutions qui n’ont pas été trouvées sur le terrain : les signaux d’alarme qui avaient retenti contre la Juventus et la Lazio se sont transformés en première lourde chute de la saison. Marco Silva aligne un Benfica rempli de remplaçants, mais festoie avec facilité face à un AC Milan incapable d’opposer la moindre résistance : le 0-2 final est même flatteur pour les Lusitaniens.