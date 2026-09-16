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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato

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Milan, Amorim interpelle la direction : il n’a pas les joueurs adaptés pour mettre en place son jeu

Milan AC

Les déclarations d’Amorim, avant comme après le match, font débat : le technicien portugais réclame davantage de qualité pour exprimer son football

Les signaux étaient déjà apparus dès l’avant-match, avec un aveu direct, précis et sans détour de Ruben Amorim à Sky : « À United et à Milan, je trouve deux grands clubs et une énorme pression, où les gens pensent que je peux tout résoudre en peu de temps. Cette équipe est différente, elle a l’habitude de jouer à trois, les défenseurs sont rapides. Je n’ai pas les caractéristiques parfaites parce qu’il est impossible d’arriver dans un nouveau club et d’avoir tout déjà prêt, je sais qu’il faudra du temps, et je sais aussi que la pression est si forte qu’on n’a pas de temps. Mais je préfère faire ce type de travail parce que cela signifie beaucoup pour moi : si je dois échouer, il vaut mieux que j’échoue en grand. Je veux aider ce club, je ne sais pas si j’aurai le temps nécessaire, mais les joueurs m’écoutent beaucoup à l’entraînement et cela me donne l’espoir que des solutions puissent être trouvées ».


Des solutions qui n’ont pas été trouvées sur le terrain : les signaux d’alarme qui avaient retenti contre la Juventus et la Lazio se sont transformés en première lourde chute de la saison. Marco Silva aligne un Benfica rempli de remplaçants, mais festoie avec facilité face à un AC Milan incapable d’opposer la moindre résistance : le 0-2 final est même flatteur pour les Lusitaniens.

  • Des problèmes dans la phase de construction

    « Cette conversation porte sur mes idées : parfois, nous nous créons plus de problèmes quand nous avons le ballon que lorsque l’adversaire l’a. Nous cherchons à créer des automatismes, mais nous n’y arrivons pas. » Au terme du match, Amorim a insisté au micro de Sky sur les points faibles qui ont conduit à la défaite contre Benfica et a désigné le manque de qualité dans la phase de construction comme l’un des problèmes les plus évidents. L’entraîneur portugais voulait Inacio précisément parce qu’il possède une qualité technique supérieure à celle des joueurs actuellement présents dans le secteur défensif, à l’exception du seul Gila.


    Mais le véritable problème dénoncé par l’entraîneur portugais est le manque de qualité dans les 30 derniers mètres, dans le geste décisif, dans la dernière passe. Parmi les joueurs offensifs présents dans l’effectif, peu savent se déplacer dans les demi-espaces comme il le souhaiterait, et Hutchinson, arrivé dans les derniers jours du mercato, ressemble davantage à un pansement pour colmater la brèche qu’à un premier choix.

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  • À quoi s’attendre en janvier

    Les discussions avec le Sporting Lisbonne pour Inacio se sont poursuivies jusqu’au tout dernier jour du mercato et reprendront en janvier : l’ex Manchester United veut retrouver son protégé à l’entraînement. Les difficultés de Ramos, ajoutées au faible temps de jeu de Camarda, rendent nécessaire l’arrivée d’un autre attaquant en janvier : ce n’est pas un hasard si l’AC Milan discute encore avec le Real Madrid pour tenter d’obtenir le feu vert pour le transfert (reste à savoir selon quelle formule) d’Endrick. Enfin, mais ce n’est pas moins important, il y aura aussi la recherche d’un numéro 10 doté de créativité et capable de jouer entre les lignes : un besoin qui a été sous-estimé cet été.


    Reste toutefois à savoir ce que Cardinale pensera aussi bien des déclarations d’Amorim que de ses demandes : l’après-match de San Siro soulève quelques doutes supplémentaires sur l’entente entre l’entraîneur et l’équipe intégrée voulue par le patron de l’AC Milan en matière de construction de l’effectif.

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