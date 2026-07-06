Souriant, motivé et déjà capable de lancer quelques blagues en italien. Les premiers pas d’Amorim comme nouvel entraîneur du Milan laissent entrevoir toute la détermination du technicien portugais face à un défi aussi fascinant que difficile : ramener le glorieux club rossonero au niveau qui lui revient. « Il y a beaucoup de travail à faire », a-t-il confié aux journalistes à son arrivée à Linate Prime, résumant la tâche qui attend le club : outre la constitution d’un effectif compétitif, l’entraîneur portugais doit reconstruire un état d’esprit gagnant. Un défi de taille, et sans doute le plus ardu.
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Milan : Amorim est au siège pour un sommet sur le mercato : stratégie et priorités
SOMMET DU MARCHÉ
Bobby Gardiner, figure clé de la nouvelle équipe stratégique chargée du marché des transferts, a également joué un rôle déterminant dans le choix de Ruben Amorim comme nouvel entraîneur du Milan. La relation entre les deux hommes est déjà bien établie et la réunion de haut niveau qui s'est tenue lundi 6 juillet à la Casa Milan, en présence notamment de Hendrik Almstadt, directeur des transferts, a permis de faire le point sur la situation, en particulier concernant les joueurs sur le départ et les recettes qu'ils pourraient générer.
Fikayo Tomori et Ruben Loftus-Cheek, très courtisés en Premier League, pourraient rapporter entre 20 et 25 millions d’euros.
Lors d’un récent rendez-vous à Casa Milan avec les agents, la direction rossonera a fixé à 8 millions d’euros l’évaluation de Warren Bondo, tandis qu’avec Ismael Bennacer, désormais représenté par le puissant agent Fali Ramadani, le club négocie une résiliation de contrat. D’autres joueurs en balance, comme Yunus Musah, Samuel Chukwueze et Youssouf Fofana, font aussi l’objet d’une évaluation.
Gila et au-delà : les priorités
Kerim Alajbegović, talent exceptionnel né en 2007 et appartenant au Bayer Leverkusen, et Konstantinos Karetsas, lui aussi né en 2007 et évoluant à Genk, sont deux profils suivis par Amorim et l’équipe chargée du mercato afin d’apporter qualité et potentiel au groupe des milieux offensifs. Outre la finalisation du transfert de Gila en provenance de la Lazio, les priorités incluent la recherche d’un nouveau défenseur central, avec Inacio et Antonio Silva parmi les profils étudiés.
Amorim réclame aussi un nouveau milieu défensif, même si le choix ne sera fait qu’une fois que Modric et Rabiot auront clarifié leur avenir. Enfin, un nouvel attaquant est à l’étude : Kostic veut jouer la carte de l’alternative à Ramos.
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