Milan : Amorim est au siège pour un sommet sur le mercato : stratégie et priorités

Bobby Gardiner, figure clé de la nouvelle équipe stratégique chargée du marché des transferts, a également joué un rôle déterminant dans le choix de Ruben Amorim comme nouvel entraîneur du Milan. La relation entre les deux hommes est déjà bien établie et la réunion de haut niveau qui s'est tenue lundi 6 juillet à la Casa Milan, en présence notamment de Hendrik Almstadt, directeur des transferts, a permis de faire le point sur la situation, en particulier concernant les joueurs sur le départ et les recettes qu'ils pourraient générer.





Fikayo Tomori et Ruben Loftus-Cheek, très courtisés en Premier League, pourraient rapporter entre 20 et 25 millions d’euros.

Lors d’un récent rendez-vous à Casa Milan avec les agents, la direction rossonera a fixé à 8 millions d’euros l’évaluation de Warren Bondo, tandis qu’avec Ismael Bennacer, désormais représenté par le puissant agent Fali Ramadani, le club négocie une résiliation de contrat. D’autres joueurs en balance, comme Yunus Musah, Samuel Chukwueze et Youssouf Fofana, font aussi l’objet d’une évaluation.