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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milan : Amorim accélère. Dès son arrivée à Milan, son programme alternera travail sur le terrain et opérations sur le marché des transferts

Milan AC
R. Amorim
Mercato

Milan : Amorim restera en contact permanent avec Cardinale pour la constitution de l’équipe. Voici quand il arrivera à Milan.

Gerry Cardinale, patron de RedBird, opère une révolution davantage conceptuelle qu’humaine, comme le relate en détails notre rédaction depuis quelques heures. Il abandonne le modèle italien traditionnel — composé d’un directeur général, d’un directeur sportif et d’un entraîneur — pour adopter l’organisation anglaise, fondée sur un travail d’équipe réunissant plusieurs compétences.


Ruben Amorim a déjà connu une expérience similaire à Manchester United, qui n’a certes pas été couronnée de succès, mais il possède désormais l’expérience nécessaire pour mener à bien un projet de cette envergure.


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  • Le milieu de terrain est en contact direct avec le cardinal.

    L’équipe stratégique mise en place par RedBird prévoit une structure hiérarchique dans laquelle Amorim assumera de plus en plus le rôle de manager en contact direct avec Cardinale et le directeurdu recrutement Almstadt. L’ancien joueur du Sporting Lisbonne est déjà à l’œuvre depuis plusieurs semaines : il a établi une liste des renforts nécessaires et a entamé des discussions avec plusieurs joueurs de l’effectif, dont Maignan et Rabiot.

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  • À son arrivée à Milan

    Amorim doit arriver en Italie dans les premiers jours de juillet afin de découvrir et de se familiariser avec les infrastructures du club : Milanello, Casa Milan, le centre Vismara et San Siro.

     L’ancien mentor de Manchester United restera dans la capitale lombarde pour entamer la préparation estivale, s’absentera quelques jours, puis retrouvera Milanello le 12 juillet pour le rassemblement du groupe. Le compte à rebours a commencé : Amorim est prêt à entamer son mandat de trois ans sur le banc milanais.