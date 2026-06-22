Gerry Cardinale, patron de RedBird, opère une révolution davantage conceptuelle qu’humaine, comme le relate en détails notre rédaction depuis quelques heures. Il abandonne le modèle italien traditionnel — composé d’un directeur général, d’un directeur sportif et d’un entraîneur — pour adopter l’organisation anglaise, fondée sur un travail d’équipe réunissant plusieurs compétences.





Ruben Amorim a déjà connu une expérience similaire à Manchester United, qui n’a certes pas été couronnée de succès, mais il possède désormais l’expérience nécessaire pour mener à bien un projet de cette envergure.





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