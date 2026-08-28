Milan, Amorim a besoin de renforts : le départ de Leao ne doit pas être sous-estimé

Leao sera à Istanbul samedi matin, prêt à commencer sa nouvelle aventure à Galatasaray, et Amorim a besoin d’un remplaçant à la hauteur. Un joueur de haut niveau, capable d’apporter cette qualité qui a manqué lors de la première moitié de saison. Loftus-Cheek ne peut pas être titulaire à ce poste dans un Milan qui vise le plus haut niveau. Pour jouer dans les demi-espaces, il faut de la qualité et de la personnalité, à la Rabiot, même si le Français sera plus utile dans l’entrejeu qu’à ce poste.