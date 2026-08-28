Un bon AC Milan, avec les qualités et les défauts d’une équipe en construction qui a besoin d’être complétée par 2/3 renforts lors de ces 3 derniers jours de mercato. Car ne pas compléter l’effectif après avoir investi 165 millions d’euros sur le marché serait une erreur monumentale.
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Milan, Amorim a besoin de renforts : le départ de Leao ne doit pas être sous-estimé
Il faut un meneur de jeu offensif
Leao sera à Istanbul samedi matin, prêt à commencer sa nouvelle aventure à Galatasaray, et Amorim a besoin d’un remplaçant à la hauteur. Un joueur de haut niveau, capable d’apporter cette qualité qui a manqué lors de la première moitié de saison. Loftus-Cheek ne peut pas être titulaire à ce poste dans un Milan qui vise le plus haut niveau. Pour jouer dans les demi-espaces, il faut de la qualité et de la personnalité, à la Rabiot, même si le Français sera plus utile dans l’entrejeu qu’à ce poste.
LES NOMS
Sanches des Young Boys, Bahoya de l’Eintracht Francfort et Hutchinson de Nottingham Forrest sont les trois noms les plus chauds de ces dernières heures. Trois profils différents qui ne correspondent pas à l’identikit recherché : ce ne sont pas des joueurs de tout premier niveau. D’élite, selon la pensée de Cardinale. Nous verrons dans les prochains jours si des nouveautés arriveront.
LES AUTRES EXIGENCES
Le match contre Venise a mis en lumière deux autres besoins pour Amorim : un défenseur central et un milieu gauche excentré, au vu des difficultés évidentes et avérées d’Estupinan comme de Bartesaghi. Sur le premier point, il s’est également avancé publiquement, et les difficultés de De Winter ont déclenché le signal d’alarme.
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