Après la prestation de haut vol d’Olise lors de la victoire 3-0 de l’équipe de France face à la Suède mardi soir en seizièmes de finale de la Coupe du monde, il a désigné le virtuose français comme le « joueur le plus important » de l’équipe favorite pour le titre.
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« Michael est un phénomène » : Thierry Henry explique en quoi la star du Bayern, Olise, surpasse tous les autres
Henry a ouvert son analyse sur Fox Sports en saluant avant tout les qualités défensives d’Olise : « Comme je l’avais déjà dit avant le début du tournoi : ce qu’il fait sans le ballon est sans égal. Beaucoup se focalisent sur ce qu’un jeune fait avec le ballon. Or, quand on possède une telle technique, on néglige parfois ses devoirs défensifs. Ce qui n’est pas son cas. »
L’ancien footballeur, désormais commentateur télévisé, connaît bien Olise : il l’a dirigé il y a près de deux ans comme sélectionneur de l’équipe de France olympique, médaillée d’argent à Paris. En six matchs, le joueur avait marqué deux buts et délivré cinq passes décisives.
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Thierry Henry : « Le joueur le plus important, c'est Michael Olise. »
Le verdict d'Henry est sans appel : « Michael est un phénomène. Sa façon de percevoir le jeu diffère de celle des autres. Quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite, son esprit, bien plus rapide, le frustre et il s'énerve facilement. Mais quel joueur ! »
« J’ai eu le privilège de l’entraîner », a-t-il poursuivi. « Parfois, à l’entraînement, il réalisait des actions qui donnaient envie de s’exclamer : “Wow !”, mais il fallait se contenir, car, en tant qu’entraîneur, on ne fait pas ça. Alors on se tournait vers son adjoint et on lui disait : “As-tu vu ce qu’il a fait ?” (…) Ce garçon est d’une autre planète et il est différent. »
Alors qu’au Bayern Munich il occupe l’aile droite de l’attaque, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, le positionne en meneur de jeu. Un rôle qu’il apprécie et qui lui réussit manifestement. Après quatre matches dans la phase finale de la Coupe du monde, il totalise déjà cinq passes décisives, établissant ainsi un nouveau record. Il a par ailleurs frôlé l’ouverture du score d’une frappe somptueuse face à la Suède.
Dans l’impressionnante ligne d’attaque française, on retrouve notamment, aux côtés d’Olise, le capitaine Kylian Mbappé et le vainqueur du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé. Malgré le doublé de Mbappé contre la Suède, Henry a tranché : « Le MVP sera toujours Kylian, car il affiche des statistiques qu’aucun autre ne parvient à égaler. Mais le joueur le plus important, c’est Michael Olise. »
Les étapes de la carrière de Michael Olis :
Club Période FC Reading 2017-2021 Crystal Palace 2021 – 2024 FC Bayern 2024 – présent