Le verdict d'Henry est sans appel : « Michael est un phénomène. Sa façon de percevoir le jeu diffère de celle des autres. Quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite, son esprit, bien plus rapide, le frustre et il s'énerve facilement. Mais quel joueur ! »

« J’ai eu le privilège de l’entraîner », a-t-il poursuivi. « Parfois, à l’entraînement, il réalisait des actions qui donnaient envie de s’exclamer : “Wow !”, mais il fallait se contenir, car, en tant qu’entraîneur, on ne fait pas ça. Alors on se tournait vers son adjoint et on lui disait : “As-tu vu ce qu’il a fait ?” (…) Ce garçon est d’une autre planète et il est différent. »

Alors qu’au Bayern Munich il occupe l’aile droite de l’attaque, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, le positionne en meneur de jeu. Un rôle qu’il apprécie et qui lui réussit manifestement. Après quatre matches dans la phase finale de la Coupe du monde, il totalise déjà cinq passes décisives, établissant ainsi un nouveau record. Il a par ailleurs frôlé l’ouverture du score d’une frappe somptueuse face à la Suède.

Dans l’impressionnante ligne d’attaque française, on retrouve notamment, aux côtés d’Olise, le capitaine Kylian Mbappé et le vainqueur du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé. Malgré le doublé de Mbappé contre la Suède, Henry a tranché : « Le MVP sera toujours Kylian, car il affiche des statistiques qu’aucun autre ne parvient à égaler. Mais le joueur le plus important, c’est Michael Olise. »