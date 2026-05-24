Michael Carrick a reconnu que ses obligations familiales lui interdisent de planifier des vacances cet été, ses enfants passant actuellement leurs examens. Il a également réaffirmé sa passion pour son rôle d’entraîneur et sa capacité à assumer la charge de travail d’un manager de Premier League.

« Les examens des enfants m’empêchent de partir pour l’instant. Entre les A-levels et les GCSE, je ne peux rien planifier », a-t-il expliqué au site officiel du club.

« Pour être honnête, non. Je me sens bien ; je pense qu’on entre dans le rythme du travail de différentes manières. Je suis sûr que vos horaires sont différents des miens, certains d’entre vous travaillent plus que d’autres. On s’y habitue, on se laisse porter par le rythme. J’adore ça, j’ai adoré chaque minute, donc je ne ressens certainement pas le besoin de faire une pause. »