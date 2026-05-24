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Michael Carrick est dans le coup ! L’entraîneur de Manchester United n’éprouve pas le besoin de vacances, malgré une période chargée à Old Trafford
Carrick couronne le remarquable redressement de Manchester United
Depuis sa prise de fonction à la tête de United après le départ de Ruben Amorim en janvier, Carrick a dépassé toutes les attentes. Nommé dans un premier temps jusqu’à la fin de la saison, l’entraîneur de 44 ans a rapidement redressé la barre, tant sur les résultats que sur le jeu, malgré une saison agitée.
Sous sa direction, le club a décroché la troisième place et validé son billet pour la Ligue des champions, performances qui ont poussé les dirigeants à lui offrir un nouveau contrat courant jusqu’en 2028, juste avant la dernière journée face à Brighton. Ce rebond spectaculaire a dissipé les craintes initiales de voir United manquer la plus grande compétition européenne.
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Carrick explique pourquoi les vacances peuvent attendre
Michael Carrick a reconnu que ses obligations familiales lui interdisent de planifier des vacances cet été, ses enfants passant actuellement leurs examens. Il a également réaffirmé sa passion pour son rôle d’entraîneur et sa capacité à assumer la charge de travail d’un manager de Premier League.
« Les examens des enfants m’empêchent de partir pour l’instant. Entre les A-levels et les GCSE, je ne peux rien planifier », a-t-il expliqué au site officiel du club.
« Pour être honnête, non. Je me sens bien ; je pense qu’on entre dans le rythme du travail de différentes manières. Je suis sûr que vos horaires sont différents des miens, certains d’entre vous travaillent plus que d’autres. On s’y habitue, on se laisse porter par le rythme. J’adore ça, j’ai adoré chaque minute, donc je ne ressens certainement pas le besoin de faire une pause. »
Carrick ne veut pas que Manchester United soit pris au dépourvu lors du dernier match.
Bien que l’objectif principal soit déjà atteint, Carrick a insisté sur la nécessité de ne pas relâcher la pression face à Brighton, toujours en lice pour une place en coupe d’Europe la saison prochaine. L’entraîneur veut que Manchester United garde un haut niveau d’exigence pour son dernier match de championnat.
« Nous sommes bien conscients de l’enjeu de ce match et de ce qui est en jeu », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je pense que nous avons une responsabilité à cet égard. Nous avons réussi à nous hisser à la place que nous occupons actuellement au classement. »
« Je l’ai dit et je le répète : nous voulons finir en beauté, avant tout pour nous-mêmes. Nous préparons ce match comme n’importe quel autre. Il y a beaucoup en jeu pour Brighton, pour Bournemouth, pour tous les autres clubs concernés, et nous en sommes bien conscients. »
- AFP
Le club tourne désormais son attention vers le recrutement et la préparation de la saison prochaine.
Manchester United peut désormais commencer à planifier la saison 2026-2027, sa qualification pour la Ligue des champions étant assurée. La priorité immédiate de Carrick sera de terminer la saison en beauté face à Brighton, avant de se consacrer pleinement au recrutement et à la préparation d'avant-saison.
Le défi de la saison prochaine consistera à maintenir l’élan acquis au cours des derniers mois. Les attentes à Old Trafford devraient rapidement monter en flèche après les débuts prometteurs de Carrick, d’autant plus que United fait son retour dans la plus grande compétition européenne.