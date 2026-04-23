Malgré une évolution significative de l’effectif depuis son arrivée, Michael Carrick garde son calme au sujet de son statut à Manchester United. Alors que le club se rapproche d’un retour en Ligue des champions, la question de sa possible nomination définitive à la tête de l’équipe se pose logiquement. Pourtant, l’ancien milieu de terrain assure ne pas mettre de pression sur la direction des Red Devils pour obtenir des garanties sur son avenir.

« En ce qui concerne les délais, ce n'est pas quelque chose que je cherche vraiment à savoir », a expliqué Carrick avant la rencontre à Old Trafford contre Brentford, lundi. « Ça se précisera quand ça se précisera. »



