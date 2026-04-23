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Michael Carrick assure qu’il ne met pas de pression sur Manchester United pour obtenir le poste d’entraîneur permanent et refuse les comparaisons avec Ole Gunnar Solskjaer
Carrick refuse de précipiter la décision du conseil d'administration
Malgré une évolution significative de l’effectif depuis son arrivée, Michael Carrick garde son calme au sujet de son statut à Manchester United. Alors que le club se rapproche d’un retour en Ligue des champions, la question de sa possible nomination définitive à la tête de l’équipe se pose logiquement. Pourtant, l’ancien milieu de terrain assure ne pas mettre de pression sur la direction des Red Devils pour obtenir des garanties sur son avenir.
« En ce qui concerne les délais, ce n'est pas quelque chose que je cherche vraiment à savoir », a expliqué Carrick avant la rencontre à Old Trafford contre Brentford, lundi. « Ça se précisera quand ça se précisera. »
- AFP
Mettre de côté les parallèles avec Solskjaer
La nomination de la légende du club Ole Gunnar Solskjaer a été présentée par de nombreux observateurs comme un signal d’alarme pour la direction de Manchester United, certains craignant un choix trop dicté par l’émotion et appuyé sur des succès éphémères. Carrick, qui a été son adjoint entre 2019 et 2021, a rapidement écarté ces comparaisons, rappelant que chaque mandat d’entraîneur s’inscrit dans un contexte et une époque qui lui sont propres.
« J'ai le plus grand respect pour lui. C'est un ami proche et j'ai travaillé en étroite collaboration avec lui quand j'étais ici. Nous avons accompli beaucoup de bonnes choses et nous avons failli y arriver », a déclaré Carrick. « On peut comparer toutes sortes de situations différentes concernant les managers, les entraîneurs et les équipes au fil des ans. Mais cela n'a vraiment aucune importance. Vraiment. Ce n'est ni négatif ni positif. Il n'y a tout simplement aucun lien. Aujourd’hui, nous sommes une équipe différente, quel que soit l’entraîneur. Les comparaisons ne changent strictement rien. »
Naviguer dans le manège des postes de direction
L’entraîneur par intérim exerce dans un contexte où les mandats se raccourcissent. On note ainsi que 20 nouveaux techniciens ont été nommés dans les quatre premières divisions depuis le retour de Carrick à Manchester, il y a 100 jours. Liam Rosenior, limogé par Chelsea quelques jours après la victoire de Manchester United à Stamford Bridge, illustre la dernière victime d’un turnover qui frappe actuellement le football professionnel.
« Il y a deux facettes à cela », a fait remarquer Carrick à propos de la pression pour obtenir des résultats immédiats. « D’un côté, il y a l’exigence de résultats immédiats et l’importance du prochain match ; de l’autre, il y a notre responsabilité vis-à-vis de l’avenir et de la vision d’ensemble. Il existe mille scénarios hypothétiques. Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? J’opte pour la positivité. Je ne m’attarde pas sur ce qui pourrait mal se passer ; cela ne fait pas partie de l’équation. Ce qui compte, c’est ce que nous pouvons accomplir et à quoi ressemble la réussite. »
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En quête d'une qualification pour la Ligue des champions
Si l’aspect administratif de son rôle reste incertain, les objectifs sur le terrain sont, eux, parfaitement clairs. Pour Manchester United, la réussite de cette saison passe par un retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une victoire contre Brentford à Old Trafford lundi placerait les Red Devils en position de force, puisqu’il ne leur faudrait alors plus que deux points lors de leurs quatre derniers matchs de championnat pour s’assurer une place parmi les cinq premiers.