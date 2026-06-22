Messi dépasse Klose : avec 17 buts, il devient le meilleur buteur de l’histoire des phases finales de la Coupe du monde

Grâce à son but inscrit contre l'Autriche à la 39^e minute de la deuxième journée de la phase de groupes de laCoupe du monde 2026, Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire des phases finales de la compétition, avec 17 réalisations. Le numéro 10 argentin, auteur d’un triplé lors de la première journée face à l’Algérie, avait déjà dépassé Ronaldo (15 buts), Mbappé et Gerd Müller (14 buts chacun), puis rejoint l’Allemand Klose à 16 unités.Il occupe désormais seul la tête de ce classement prestigieux.





Pour le joueur né en 1987 à Rosario, il s’agit du 121^e but en 201 sélections, avec laquelle il a été sacré champion du monde en 2022.











