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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Messi dépasse Klose : avec 17 buts, il devient le meilleur buteur de l’histoire des phases finales de la Coupe du monde

L. Messi
Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde

Le numéro 10 argentin a de nouveau trouvé le chemin des filets face à l’Autriche, après avoir inscrit un triplé contre l’Algérie.

Grâce à son but inscrit contre l'Autriche à la 39^e minute de la deuxième journée de la phase de groupes de laCoupe du monde 2026, Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire des phases finales de la compétition, avec 17 réalisations. Le numéro 10 argentin, auteur d’un triplé lors de la première journée face à l’Algérie, avait déjà dépassé Ronaldo (15 buts), Mbappé et Gerd Müller (14 buts chacun), puis rejoint l’Allemand Klose à 16 unités.Il occupe désormais seul la tête de ce classement prestigieux.


Pour le joueur né en 1987 à Rosario, il s’agit du 121^e but en 201 sélections, avec laquelle il a été sacré champion du monde en 2022.




  • TOUS LES BUTS DE LA COUPE DU MONDE

    Le premier but de Messi en Coupe du monde remonte à 2006 : à peine âgé de 18 ans, il avait ouvert son compteur face à la Serbie-et-Monténégro, servi par Tevez. En 2014 au Brésil, il a inscrit quatre réalisations, tandis qu’en 2018 en Russie il s’est contenté d’une seule. Enfin, au Qatar en 2022, « la Pulga » a fait trembler les filets à sept reprises, dont deux fois en finale.

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  • LE TIR AU BUT MANQUÉ

    Dès la 9^e minute, Messi disposait déjà d’une occasion de marquer, mais il a manqué un penalty, tiré à côté, après une décision de l’arbitre vidéo (VAR) pour une faute sur Lautaro Martínez. Il s’agissait de son troisième échec sur penalty en Coupe du monde, après ceux de 2018 contre l’Islande et de 2022 face à la Pologne. Au total, Messi a manqué 8 penalties sous le maillot de l’équipe nationale.

  • UN HOMMAGE À MARADONA !

    Le but historique de Messi est intervenu à une date clé de l’histoire du football mondial, et plus particulièrement de celle de l’Argentine : le 22 juin 1986, il y a exactement quarante ans, l’Albiceleste battait l’Angleterre 2-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Mexique, un tournoi que la sélection argentine allait finalement remporter. Cette rencontre est restée célèbre grâce au doublé de Diego Armando Maradona : une première réalisation signée par la fameuse « Main de Dieu », et une seconde, élue « but du siècle », après une course solitaire ponctuée de dribbles depuis le milieu de terrain. Un bel hommage de Messi à la mémoire de Maradona, disparu en 2020.





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