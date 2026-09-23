Foggia continue de commettre des erreurs banales, qui permettent aux adversaires de revenir dans le match et de l’influencer. De cette manière, tout le travail, l’engagement, l’agressivité et l’enthousiasme n’ont pas de réponse sur le terrain. Des choses qui peuvent arriver au cours d’un championnat, mais Foggia les répète désormais beaucoup trop souvent, au point d’influencer la performance, le résultat et le classement. Une équipe incapable de marquer et qui se fait continuellement percer en défense ne peut pas ambitionner des places importantes au classement, mais doit se sortir immédiatement du bas de tableau, car à l’heure actuelle, Foggia est barragiste.