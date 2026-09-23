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Mercato de Serie B, départ depuis la Serie D : comment se porte Foggia

Foggia

Début décevant pour le club des Pouilles, repêché de Serie D après la relégation sur le terrain et auteur d’un mercato de premier plan. Mais pour l’instant, l’équipe d’Auteri ne donne pas satisfaction...

Un mercato de promotion en Serie B, un début de championnat de relégation en Serie D. Le Foggia de Gaetano Auteri a démarré de manière décevante dans le groupe C de Serie C : seulement cinq points pris en six matches par les Dauni, avec une victoire lors de la première journée sur le terrain de Crotone, avant d’enchaîner deux nuls et trois défaites lors des cinq suivants.

  • ATTAQUE STÉRILE

    Seulement quatre buts inscrits, avec la pire attaque du championnat, 7 encaissés, et un secteur offensif qui peine à décoller, malgré les arrivées estivales de Panico, Petito, Luciani et Ravasio, tous des joueurs prolifiques à ce niveau. Sauf lors du dernier match perdu à Sesto San Giovanni contre l’Inter U23, lors des quatre rencontres précédentes, aucun but n’avait été marqué.


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  • Les mots d’Auteri

    Voici les mots de l’entraîneur au sujet de la mauvaise passe de l’équipe : « Nous devons grandir, mais aussi construire. Nous avons effectué des changements forcés, mais le football est ainsi. Nous devons travailler sur cette négativité. Nous sortirons de cette période en travaillant et en analysant bien toutes nos erreurs. Ces moments arriveront où nous parviendrons à marquer des buts ».

  • LE TOURNANT

    Foggia continue de commettre des erreurs banales, qui permettent aux adversaires de revenir dans le match et de l’influencer. De cette manière, tout le travail, l’engagement, l’agressivité et l’enthousiasme n’ont pas de réponse sur le terrain. Des choses qui peuvent arriver au cours d’un championnat, mais Foggia les répète désormais beaucoup trop souvent, au point d’influencer la performance, le résultat et le classement. Une équipe incapable de marquer et qui se fait continuellement percer en défense ne peut pas ambitionner des places importantes au classement, mais doit se sortir immédiatement du bas de tableau, car à l’heure actuelle, Foggia est barragiste.

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  • Un scénario à reconstruire de fond en comble

    Un scénario absolument inattendu, compte tenu justement des arrivées, lors du dernier jour du mercato, de Del Sole, Zuccon et Ravasio, trois recrues d’une équipe qui ambitionne la Serie B.

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