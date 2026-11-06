Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
علي المهداوي لاعب فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
Traduit par

Mené par le magicien d'Al Hilal : 5 talents à ne pas manquer lors de la dixième journée de la Ligue d'élite de la AFC

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 vs Al Riyadh U21
Al Nassr U21
Al Riyadh U21
Al Hilal U21 vs Damac U21
Al Hilal U21
Damac U21
Al Orobah U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Orobah U21
Al Qadisiyah U21
Al Ansar U21 vs Al Ittihad U21
Al Ansar U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21 vs Al Ettifaq U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Arabie saoudite

De jeunes étoiles qui brillent dans le ciel du championnat saoudien des moins de 21 ans

Les supporters de football saoudiens auront rendez-vous avec de nombreux talents exceptionnels lors de la dixième journée de la Joy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans).

La dixième journée de la Joy Elite League sera le théâtre de rencontres très intenses, au premier rang desquelles figure sans aucun doute le derby de la capitale saoudienne entre Al-Nassr et Al-Riyadh, ainsi que le choc de la journée entre Al-Ahli et Al-Ettifaq.

  • Bttal Al-Harthi, le buteur de la capitale

    Lorsqu'on évoque le meilleur buteur du derby de la capitale, tous les regards se tournent sans aucun doute vers Abdulrahman Al-Anzi, l'attaquant d'Al-Nassr, qui brille clairement cette saison, au point d'avoir déjà inscrit 5 buts.

    Mais un autre joueur du derby a également marqué 5 buts : il s'agit de Battal Al-Harthi, l'attaquant d'Al-Riyadh, qui affiche lui aussi un bon niveau cette saison en Saudi Pro League.

    Al-Harthi n'a cependant pas marqué lors des deux dernières journées, durant la victoire contre Al-Kholood sur le score d'un but à zéro, puis contre Al-Hazem sur le même résultat.

    Aussi négatif que soit ce silence pour le jeune joueur, il lui donnera une motivation supplémentaire pour briller et retrouver le chemin des filets, en particulier face à une équipe aussi solide qu'Al-Nassr, et dans le derby de la capitale saoudienne.

  • Nawaf Al-Jadaani

    En ce qui concerne Al-Ittihad, le seul buteur qui mérite d'être mentionné est Ammar Al-Ghamdi, qui occupe la quatrième place au classement des buteurs lors de la saison actuelle de la Roshn Saudi League, avec 7 buts.

    Toutefois, Al-Ittihad compte un autre joueur doté d'un sens du but, à savoir Nawaf Al-Jadaani, qui a inscrit deux buts avec le club de Djeddah au cours de la saison en cours jusqu'à présent.

    Il est vrai qu'Al-Jadaani n'a pas marqué lors du dernier derby face à Al-Ahli, mais il a représenté un grand danger grâce à ses déplacements remarquables, avant de manquer un face-à-face total qui aurait pu couronner ses efforts.

    Al-Jadaani s'emploiera à compenser cette occasion nette lorsqu'il affrontera Al-Ansar, d'autant plus que l'adversaire occupe la dernière place du classement et a encaissé 14 buts en 7 matches.

  • Mohannad Al-Jizani : le buteur d'Al-Qadisiyah

    Lors de la précédente journée, Al-Qadsiah s'est incliné de manière surprenante face à Al-Najma sur le score de 3-2, mais il y a gagné un nouvel attaquant qui a continué à asseoir son statut : Mohannad Al-Jizani, auteur des deux buts de l'équipe.

    Avec ce doublé, Al-Jizani a atteint son quatrième but de la saison en cours en Saudi Pro League, devenant ainsi le meilleur buteur d'Al-Qadsiah, devant les deux stars Bassel Abadi et Fahad Al-Shamri.

    La saison dernière, Al-Jizani évoluait avec l'équipe des moins de 18 ans d'Al-Qadsiah, mais ses performances remarquables et son sens aigu du but l'ont rapidement propulsé dans l'équipe des moins de 21 ans.

    Le jeune joueur s'emploiera à se montrer digne de cette confiance lorsque Al-Qadsiah se déplacera sur la pelouse d'Al-Orobah, d'autant que son adversaire traverse une saison difficile : il occupe la vingtième place avec seulement 4 points.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Ali Al-Mahdaoui, le magicien d'Al-Hilal

    Avec le retour d'Al-Hilal, plusieurs noms de buteurs se distinguent au sein du club de la capitale, à l'image de Loaui Al-Obaidi et Turki Al-Ghamil, mais il y a un joueur sans lequel ce duo ne pourrait briller : le magicien Ali Al-Mahdaoui.

    Al-Mahdaoui n'a pas marqué cette saison, mais il s'est imposé comme l'un des meilleurs passeurs décisifs, non seulement à Al-Hilal, mais aussi dans le championnat saoudien des moins de 21 ans.

    Al-Mahdaoui a délivré 3 passes décisives cette saison en Joy Elite League, mettant à profit sa grande vitesse et son pied droit capable d'adresser des passes précises aux buteurs de l'équipe.

    Al-Mahdaoui s'emploiera à continuer de répandre sa magie lorsque « le Leader » fera son retour à la compétition face à Damac, après avoir manqué la dernière journée.

  • Abdelhakim Maghfouri

    En ce qui concerne les passeurs décisifs, Al-Ettifaq possède l'un des plus en vue, à savoir Abdulhakim Maghfouri, doté d'un pied gauche exceptionnel qu'il a utilisé pour répandre sa magie lors de la saison en cours de la Joy Elite League.

    Maghfouri est considéré comme l'une des recrues phares d'Al-Ettifaq cette saison, puisque le club l'a enrôlé lors du dernier mercato estival, après ses performances remarquées avec l'équipe des moins de 18 ans d'Al-Taawoun.

    Maghfouri a réussi à délivrer 4 passes décisives lors de la saison en cours du championnat saoudien des moins de 21 ans, la dernière lors de la précédente journée face à Al-Ansar, ce qui fait de lui l'un des meilleurs passeurs à ce jour.

    Maghfouri ne s'est pas non plus privé de marquer, puisqu'il a inscrit deux buts pour Al-Ettifaq lors de la saison en cours de la Joy Elite League, le dernier face à Neom lors de l'avant-dernière journée.

    Le jeune joueur s'efforcera de poursuivre sur sa lancée, d'autant plus que le prochain match sera le choc de la dixième journée, face à Al-Ahli, deuxième du classement.