Lorsqu'on évoque le meilleur buteur du derby de la capitale, tous les regards se tournent sans aucun doute vers Abdulrahman Al-Anzi, l'attaquant d'Al-Nassr, qui brille clairement cette saison, au point d'avoir déjà inscrit 5 buts.

Mais un autre joueur du derby a également marqué 5 buts : il s'agit de Battal Al-Harthi, l'attaquant d'Al-Riyadh, qui affiche lui aussi un bon niveau cette saison en Saudi Pro League.

Al-Harthi n'a cependant pas marqué lors des deux dernières journées, durant la victoire contre Al-Kholood sur le score d'un but à zéro, puis contre Al-Hazem sur le même résultat.

Aussi négatif que soit ce silence pour le jeune joueur, il lui donnera une motivation supplémentaire pour briller et retrouver le chemin des filets, en particulier face à une équipe aussi solide qu'Al-Nassr, et dans le derby de la capitale saoudienne.