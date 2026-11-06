En ce qui concerne les passeurs décisifs, Al-Ettifaq possède l'un des plus en vue, à savoir Abdulhakim Maghfouri, doté d'un pied gauche exceptionnel qu'il a utilisé pour répandre sa magie lors de la saison en cours de la Joy Elite League.
Maghfouri est considéré comme l'une des recrues phares d'Al-Ettifaq cette saison, puisque le club l'a enrôlé lors du dernier mercato estival, après ses performances remarquées avec l'équipe des moins de 18 ans d'Al-Taawoun.
Maghfouri a réussi à délivrer 4 passes décisives lors de la saison en cours du championnat saoudien des moins de 21 ans, la dernière lors de la précédente journée face à Al-Ansar, ce qui fait de lui l'un des meilleurs passeurs à ce jour.
Maghfouri ne s'est pas non plus privé de marquer, puisqu'il a inscrit deux buts pour Al-Ettifaq lors de la saison en cours de la Joy Elite League, le dernier face à Neom lors de l'avant-dernière journée.
Le jeune joueur s'efforcera de poursuivre sur sa lancée, d'autant plus que le prochain match sera le choc de la dixième journée, face à Al-Ahli, deuxième du classement.