En vue du prochain mercato de janvier, mais aussi de l’été prochain, le Barcelone a déjà commencé à chercher un renfort pour élargir ses options aux postes de latéraux.

Depuis deux mercatos déjà, Hansi Flick et le directeur sportif Deco ont dû s’employer à sécuriser la présence d’Alejandro Balde et à le retenir. Celui-ci n’a disputé que 3 matches cette saison et a dû entrer en jeu à la place d’Espart lors du Clasico, ensuite perdu face au Real Madrid.

En janvier, le départ de l’Espagnol pourrait se concrétiser, et le club catalan devra alors agir. Selon ce qu’a confirmé le club catalan Sport, l’un des noms qui figurent en bonne place sur la liste de Deco est celui d’Andrea Cambiaso, de la Juventus.