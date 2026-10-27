Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
cm cambiaso balde 2026
Emanuele Tramacere
Traduit par

Mendes a proposé Balde à la Roma : Cambiaso, de la Juventus, pour le remplacer au FC Barcelone

Juventus FC
Roma
FC Barcelone
A. Balde
A. Cambiaso

L’ailier italien n’est pas intransférable pour la Juventus

En vue du prochain mercato de janvier, mais aussi de l’été prochain, le Barcelone a déjà commencé à chercher un renfort pour élargir ses options aux postes de latéraux.

Depuis deux mercatos déjà, Hansi Flick et le directeur sportif Deco ont dû s’employer à sécuriser la présence d’Alejandro Balde et à le retenir. Celui-ci n’a disputé que 3 matches cette saison et a dû entrer en jeu à la place d’Espart lors du Clasico, ensuite perdu face au Real Madrid.

En janvier, le départ de l’Espagnol pourrait se concrétiser, et le club catalan devra alors agir. Selon ce qu’a confirmé le club catalan Sport, l’un des noms qui figurent en bonne place sur la liste de Deco est celui d’Andrea Cambiaso, de la Juventus.

  • SOMMET BALDE-ROMA

    Alejandro Balde veut quitter le club catalan, même si ce n’est qu’en prêt. Il veut absolument obtenir davantage de temps de jeu pour se mettre en valeur dès janvier. Selon Il Messaggero, Jorge Mendes a de nouveau proposé ces derniers jours à la Roma le latéral né en 2003, dont il est directement l’agent.

    La Roma n’a pas fermé la porte, bien au contraire, puisqu’elle cherche depuis la fin du mercato estival un renfort sur le flanc pour Gian Piero Gasperini.

  • CAMBIASO PLAÎT

    La Juventus s’était déjà intéressée à Baldé à la fin du mercato estival, mais le Barça évaluait alors son transfert à 40 à 50 millions d’euros. Aujourd’hui, les discussions pourraient prendre une autre tournure si Andrea Cambiaso entrait dans l’équation.

    Capable de jouer aussi bien à droite qu’à gauche, Cambiaso ne traverse pas sa meilleure période et souhaite se relancer. Ce latéral offensif pourrait parfaitement s’intégrer aux rotations de Hansi Flick, même sans départ de Baldé. Selon Sport, un autre joueur du Barça évoluant à son poste pourrait en effet partir : Jules Koundé, qui intéresse le Bayern Munich.

  • 30 MILLIONS DEMANDÉS

    Le problème de ces opérations ? Elles sont toutes peu avantageuses financièrement : d’un côté, le FC Barcelone ne fera aucune remise pour Balde ; de l’autre, la Juventus, forte d’un contrat qui court jusqu’au 30 juin 2029, ne veut pas descendre sous la barre des 30 millions d’euros pour Cambiaso.

    En janvier, de telles sommes circulent rarement. Les pistes reposant sur des formules plus inventives et différentes restent donc non seulement ouvertes, mais prioritaires pour tous les grands clubs.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google