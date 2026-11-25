Que vous souhaitiez renouveler vos chaussures pour le football amateur, acheter le dernier maillot de votre club pour la saison 2026-2027 ou améliorer votre équipement d’entraînement à domicile, le Black Friday est la semaine incontournable de l’année pour les achats sportifs.

De grands distributeurs, dont Nike, adidas, Pro: Direct Soccer, Kitbag et Amazon, baissent leurs prix jusqu’à 50 % sur les équipements de performance, les articles pour supporters et les accessoires. Pour vous éviter de parcourir des pages et des pages de boutiques en ligne, GOAL a réuni les meilleures offres sportives disponibles en ce moment.