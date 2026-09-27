McKennie déchaîné à l’Oktoberfest : chants à tue-tête et manèges

La longue pause internationale se poursuit, mais certains en profitent pour déconnecter et s’accorder quelques jours de détente. C’est le cas de Weston McKennie, milieu de terrain de la Juventus, qui n’a pas été convoqué par les États-Unis. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a en effet décidé de ne pas appeler le joueur né en 1998, qui revient d’un problème musculaire et a récemment fait son retour sur les terrains. McKennie a ainsi profité de la trêve pour s’offrir de courtes vacances à l’étranger, avec une étape à l’Oktoberfest de Munich.