La longue pause internationale se poursuit, mais certains en profitent pour déconnecter et s’accorder quelques jours de détente. C’est le cas de Weston McKennie, milieu de terrain de la Juventus, qui n’a pas été convoqué par les États-Unis. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a en effet décidé de ne pas appeler le joueur né en 1998, qui revient d’un problème musculaire et a récemment fait son retour sur les terrains. McKennie a ainsi profité de la trêve pour s’offrir de courtes vacances à l’étranger, avec une étape à l’Oktoberfest de Munich.
McKennie déchaîné à l’Oktoberfest : chants à tue-tête et manèges
À l’Oktoberfest, chants et manèges
La Juventus, qui restera à l’arrêt pendant deux week-ends en raison des engagements des sélections nationales, a accordé cinq jours de repos aux joueurs restés à la Continassa. L’équipe reprendra l’entraînement la semaine prochaine sous les ordres de Luciano Spalletti. Parmi ceux qui ont choisi de profiter de cette pause pour voyager figure aussi McKennie. L’Américain a partagé dans ses stories sur Instagram quelques moments de sa journée à l’Oktoberfest avec ses amis : d’abord une vidéo dans laquelle il danse et chante à tue-tête, puis quelques images dans les manèges, affichant tout son plaisir pendant son escapade en Bavière.
McKennie et l’Allemagne
Rappelons que les liens de McKennie avec l’Allemagne sont forts. De six à neuf ans, il a vécu à Kaiserslautern, en Allemagne, près de la base aérienne de Ramstein, où son père était en service. Puis, il a porté le maillot de Schalke entre 2017 et 2020.
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