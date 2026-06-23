Mbappé estime que son équipe a été lésée lors du match contre l’Irak et se dit peu intéressé par Messi

Mbappé a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « AS » : « Nous allons bien nous remettre et nous concentrer sur le prochain match contre la Norvège. Nous restons fidèles à notre objectif. »

Il a ajouté : « La nuit a été très longue. Nous y avons passé beaucoup de temps. Sur le plan émotionnel et en termes de tension, cela a été extrêmement difficile, car nous devions rester concentrés et maintenir une concentration totale dans les vestiaires. Cette attente a duré environ une heure et demie, voire près de deux heures, et rester concentré tout ce temps est extrêmement difficile, cela exige un effort considérable.

Il a ajouté : « Les joueurs et le staff technique ont fourni un effort formidable pour maintenir tout le monde dans l’ambiance du match. C’est extrêmement compliqué. Ensuite, nous avons fait notre travail. Nous avons accompli ce que nous avions à faire, et nous sommes très satisfaits de la manière dont nous avons joué. Dans les prochains jours, nous analyserons ce qui peut être amélioré ; deux ou trois erreurs étaient évitables. Nous avons connu des phases moins intenses, sans être réellement faibles, que nous aurions pu mieux gérer. Mais, au final, la soirée a été formidable.

Interrogé sur sa saison au Real Madrid, il assure se sentir « très bien » et rappelle que « tout le monde sait que la Coupe du monde est un objectif important pour n’importe quel joueur. J’ai essayé de réaliser la meilleure saison possible avec le Real Madrid. J’ai subi une blessure importante en janvier, mais je suis revenu dans les meilleures conditions, tant physiquement que mentalement. J’ai travaillé pour arriver ici en pleine forme, et je me sentais bien. Mais comme on l’a dit hier avant le match, ce n’est qu’un début. Nous devons encore beaucoup donner si nous voulons atteindre notre objectif. »