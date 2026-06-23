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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Mbappé estime que son équipe a été lésée lors du match contre l’Irak et se dit peu intéressé par Messi

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Un affrontement de haut niveau

Kylian Mbappé a réaffirmé sa détermination à mener l’équipe de France vers l’objectif suprême de la Coupe du monde 2026, après avoir guidé les Bleus vers la victoire contre l’Irak grâce à un doublé.

Auteur d’un doublé face aux Lions de l’Irak, l’attaquant poursuit sa course derrière Lionel Messi dans la quête du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 et décroche logiquement le titre de meilleur joueur de la rencontre.

  • Une longue nuit

    Mbappé a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « AS » : « Nous allons bien nous remettre et nous concentrer sur le prochain match contre la Norvège. Nous restons fidèles à notre objectif. »

    Il a ajouté : « La nuit a été très longue. Nous y avons passé beaucoup de temps. Sur le plan émotionnel et en termes de tension, cela a été extrêmement difficile, car nous devions rester concentrés et maintenir une concentration totale dans les vestiaires. Cette attente a duré environ une heure et demie, voire près de deux heures, et rester concentré tout ce temps est extrêmement difficile, cela exige un effort considérable.

    Il a ajouté : « Les joueurs et le staff technique ont fourni un effort formidable pour maintenir tout le monde dans l’ambiance du match. C’est extrêmement compliqué. Ensuite, nous avons fait notre travail. Nous avons accompli ce que nous avions à faire, et nous sommes très satisfaits de la manière dont nous avons joué. Dans les prochains jours, nous analyserons ce qui peut être amélioré ; deux ou trois erreurs étaient évitables. Nous avons connu des phases moins intenses, sans être réellement faibles, que nous aurions pu mieux gérer. Mais, au final, la soirée a été formidable.

    Interrogé sur sa saison au Real Madrid, il assure se sentir « très bien » et rappelle que « tout le monde sait que la Coupe du monde est un objectif important pour n’importe quel joueur. J’ai essayé de réaliser la meilleure saison possible avec le Real Madrid. J’ai subi une blessure importante en janvier, mais je suis revenu dans les meilleures conditions, tant physiquement que mentalement. J’ai travaillé pour arriver ici en pleine forme, et je me sentais bien. Mais comme on l’a dit hier avant le match, ce n’est qu’un début. Nous devons encore beaucoup donner si nous voulons atteindre notre objectif. »

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  • Contrer l'attaque

    Interrogé sur une éventuelle égalisation du record de Klose, la star française a répondu avec autorité : « Je n’y pense pas pour l’instant. L’essentiel est de disposer d’un collectif solide, avec des repères clairs, afin de puiser avec confiance dans nos points forts lorsque les moments décisifs arriveront. J’ai toujours marqué en Coupe du monde, donc cela ne m’inquiète pas. Notre priorité est d’atteindre le plus haut niveau de confiance en nos capacités collectives, car plus nous avançons dans la compétition, plus les défis se durcissent. Pour remporter le trophée, il faut battre tout le monde ; la tâche sera donc extrêmement complexe. »

    Interrogé sur son état physique, il a écarté tout problème : « Non, je n’avais aucune gêne. Simplement, la zone où nous attaquions était inondée. Ils ont passé 20 minutes à assécher le côté où nous défendions, mais ils n’ont pas pris le temps de faire de même sur l’autre moitié. Cela crée un déséquilibre. J’aurais préféré qu’ils consacrent le même temps aux deux côtés, ou, s’ils devaient choisir, qu’ils nettoient en priorité la zone d’attaque et laissent l’autre côté même si le travail y était plus lent. »

  • À la poursuite de Messi

    Il a ajouté : « La situation était claire. Le groupe n’a pas commis d’erreur ; on lui avait ordonné de s’échauffer sur cette pelouse tant que l’autre équipe n’était pas prête. Donc il n’y a pas de problème. Il s’agissait simplement d’une réaction immédiate. Après deux heures d’attente, puis en constatant à l’arrivée que la pelouse n’était pas protégée comme à l’accoutumée, il est normal de ressentir un léger agacement, mais cela s’est dissipé aussitôt. »

    Interrogé sur son intérêt pour les performances de Lionel Messi, Mbappé a coupé court : « Non… Je l’ai déjà dit hier. Leo marque tout le temps. Il a toujours marqué, il marque aujourd’hui, et il continuera à marquer. Si je me concentrais sur ce que fait Leo, je devrais en faire davantage. Mais non, je ne m’intéresse absolument pas à ce qu’il fait. Je ne pense qu’à aider mon équipe. Bien sûr, quand on marque et qu’on la fait gagner, on se rapproche de ce genre de niveaux ou de récompenses. Mais, comme je l’ai dit, le chemin qui nous attend est long et semé d’embûches. Nous allons faire de notre mieux pour sortir vainqueurs de ce parcours exigeant et plein de difficultés. »