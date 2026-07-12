Mbappé est désormais sur le pont… Yamal sera-t-il le « joker » de la dernière danse de Messi ?

Dans le football, certaines histoires ne se mesurent pas en statistiques : ce sont les petits détails et les hasards qui, avec le temps, deviennent légende.

Lors de la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal s’impose comme l’un des protagonistes les plus fascinants de la compétition. Le jeune Espagnol, âgé de moins de vingt ans, se retrouve au cœur d’un face-à-face générationnel qui alimente comparaisons et spéculations.

Ce jeune Espagnol, qui n’a pas encore fêté ses vingt ans, ne dispute pas seulement la compétition pour conquérir la gloire avec sa sélection : il se retrouve désormais au cœur d’un scénario aux enjeux bien plus vastes pour les supporters du FC Barcelone et les admirateurs de Lionel Messi, son nom étant désormais associé à un parcours qui pourrait le conduire à défier son premier modèle en finale de la Coupe du monde.