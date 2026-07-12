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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
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Mbappé est désormais sur le pont… Yamal sera-t-il le « joker » de la dernière danse de Messi ?

FEATURES
L. Yamal
L. Messi
C. Ronaldo
Kylian Mbappé
France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
Espagne
Argentine
Portugal
France
É.-U.

Une lutte acharnée s’engage dans les derniers mètres de la Coupe du monde.

Dans le football, certaines histoires ne se mesurent pas en statistiques : ce sont les petits détails et les hasards qui, avec le temps, deviennent légende.

Lors de la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal s’impose comme l’un des protagonistes les plus fascinants de la compétition. Le jeune Espagnol, âgé de moins de vingt ans, se retrouve au cœur d’un face-à-face générationnel qui alimente comparaisons et spéculations.

Ce jeune Espagnol, qui n’a pas encore fêté ses vingt ans, ne dispute pas seulement la compétition pour conquérir la gloire avec sa sélection : il se retrouve désormais au cœur d’un scénario aux enjeux bien plus vastes pour les supporters du FC Barcelone et les admirateurs de Lionel Messi, son nom étant désormais associé à un parcours qui pourrait le conduire à défier son premier modèle en finale de la Coupe du monde.

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    Tout commence par le portail de Ronaldo

    L'histoire de Yamal a véritablement commencé lors des phases à élimination directe, lorsqu'il a affronté le Portugal de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale, lors d'un match hautement symbolique, puisqu'il s'agissait d'une confrontation entre l'un des plus grands joueurs de l'histoire et un talent incarnant la nouvelle génération.

    Yamal et ses coéquipiers ont finalement éliminé la sélection portugaise, privant Ronaldo de la suite de la compétition. « El Don » a ainsi quitté la Coupe du monde dans l’amertume, tandis que la jeune pépite poursuivait son parcours pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière.

    Sur le plan symbolique, l’élimination de Ronaldo a résonné avec force chez les supporters de Messi, tant la rivalité entre les deux joueurs a façonné une époque entière du football, avant que la nouvelle génération ne commence à écrire son propre chapitre.

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    Face à Mbappé, un duel qui oppose un héritier désigné à son modèle.

    Le prochain match de Yamal revêt un caractère particulier : il l’oppose à Kylian Mbappé et à l’équipe de France dans une rencontre qui pourrait décider de l’équipe qualifiée pour la finale de la Coupe du monde.

    Mbappé, qui a toujours affiché son admiration pour Cristiano Ronaldo et l’a toujours considéré comme son modèle dans le monde du football, se retrouve face au joueur qui a mis fin au parcours de son idole dans la compétition, lors d’un affrontement chargé de symbolisme bien au-delà du terrain.

    De son côté, Yamal aborde la rencontre comme l’un des visages emblématiques de la nouvelle génération. Porteur de l’héritage et de la philosophie du FC Barcelone, il entretient un lien particulier avec les supporters, qui y voient le prolongement des grandes stars qui l’ont précédé, à commencer par Lionel Messi.

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    Une photo de Messi et Yamal… D’un cliché historique au rêve de la Coupe du monde

    Aucune image ne synthétise mieux la relation symbolique entre Messi et Yamal que ce cliché célèbre où la star argentine pose avec le jeune joueur espagnol, alors encore bébé. Au fil des années, cette scène est devenue l’une des plus partagées de l’histoire du football.

    Des années plus tard, l’enfant est devenu une star mondiale qui brille sur la plus grande scène du football et rêve désormais d’affronter son idole de toujours.

    Le jeune joueur n’a jamais caché son désir de défier Messi en finale de la Coupe du monde, un face-à-face que beaucoup voient déjà comme un scénario de cinéma : la légende qui a marqué l’histoire contre le talent en herbe qui cherche à forger son propre avenir.

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  • Messi attend… et le chemin passe par Mbappé

    De l'autre côté du tableau, l'Argentine de Messi poursuit sa route vers la finale, avec la perspective d'un choc qui pourrait marquer l'histoire de la Coupe du monde.

    Avant de concrétiser cet objectif, Yamal doit toutefois éliminer l’obstacle français : Mbappé et ses coéquipiers se dressent entre lui et ce qui s’annonce comme l’un des matchs les plus mémorables de la compétition.

    Une victoire sur les Bleus vaudrait bien plus qu’une simple qualification : elle propulserait Yamal dans les annales comme le joueur ayant successivement éliminé Ronaldo puis dépassé Mbappé, en route vers un duel potentiel avec son compatriote argentin, à condition que ce dernier dispose de l’Angleterre.

  • L’agent secret

    Le parcours de Lamine Yamal à la Coupe du monde 2026 dépasse la simple quête de gloire avec la sélection espagnole : il s’est mué en un scénario riche en rebondissements, lié à la rivalité de la génération précédente entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, puis au nouveau duel face à Kylian Mbappé.

    Au vu de la puissance des équipes encore en lice, la France, emmenée par Mbappé, apparaît comme l’un des obstacles les plus redoutables pour n’importe quel adversaire. Les Bleus alignent un effectif composé de stars mondiales, et leur capitaine cherche à écrire une autre histoire après avoir longtemps couru après l’héritage de Messi.

    Mbappé fut l’un des principaux rivaux de Messi lors de la dernière Coupe du monde, les deux hommes s’étant affrontés en finale de l’édition 2022. L’Argentin avait alors remporté le titre à l’issue de l’un des plus grands matchs de l’histoire de la compétition, privant ainsi la star française d’un deuxième sacre mondial.

    Aujourd’hui, Mbappé aborde la compétition avec une motivation renouvelée : il veut incarner la génération qui mettra fin à l’ère Messi et ouvrira une nouvelle page. Sur sa route, le prodige catalan symbolise à la fois l’ADN barcelonais et le football de son aîné argentin.

    Après avoir contribué à l’élimination de Cristiano Ronaldo, Yamal se retrouve face à un défi encore plus redoutable : croiser Mbappé, l’un des grands rivaux de Messi ces dernières années.

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