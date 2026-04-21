Max Verstappen n’est sans doute pas le seul à vouloir s’en prendre à la nouvelle monoplace à coups de marteau ; la Formule 1 a désormais réagi, mais en privilégiant une approche chirurgicale. « Au scalpel, pas à la batte de baseball » : selon Toto Wolff, directeur de Mercedes Motorsport, la F1 va donc peaufiner son règlement très critiqué, en réaction aux enseignements tirés des trois premières courses disputées avec les nouveaux moteurs.
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Max Verstappen risque d’être déçu. Sous le feu des critiques, la Formule 1 se contente d’apporter des retouches chirurgicales à ses nouvelles règles
Ces monoplaces puisent près de la moitié de leur puissance dans un moteur électrique, imposant un style de pilotage très différent et donnant lieu à des manœuvres de dépassement peu orthodoxes. Verstappen et plusieurs de ses pairs ont donc évoqué une sorte d’« anti-course » ; les pilotes auraient préféré un groupe motopropulseur moins électrique à l’arrière. Mais cette option n’a jamais été envisagée, comme Verstappen le sait bien.
Au lieu de cela, nous avons fixé des objectifs réalistes, explique Wolff à l’issue de la réunion entre les représentants des écuries, la Formule 1 et la Fédération internationale de l’automobile (FIA) : « Comment améliorer le produit, garantir un sport automobile sans compromis et optimiser la sécurité ? »
Les qualifications, très critiquées, illustrent le problème : les pilotes doivent constamment recharger la batterie en levant le pied dans les courbes rapides ou sur les longues lignes droites, afin de disposer de toute la puissance électrique au moment opportun. Dans la quête du meilleur temps au tour, impossible de rouler à la limite, d’où un sentiment d’exaspération généralisé.
La solution retenue est donc de limiter la recharge électrique par tour afin de réduire la fréquence des modes de récupération. Les pilotes pourront ainsi accélérer plus longtemps et plus souvent, même si cela rendra les monoplaces légèrement moins rapides au chrono.
- IMAGO / BSR Agency
En Formule 1, les écarts de performance sont influencés par les niveaux de batterie et par l’utilisation de l’électro-boost.
Une autre modification vise à renforcer la sécurité en course. Les écarts parfois importants au niveau du niveau de charge des batteries, ainsi que l'utilisation d'un « boost électrique » comme aide au dépassement, avaient régulièrement entraîné des différences de vitesse considérables, source de risques d'accident. Là encore, la gestion de l'énergie a été ajustée afin d'assurer une plus grande régularité. Ces mesures ont pour but de « réduire les vitesses de collision excessives tout en préservant les possibilités de dépassement », a écrit la FIA.
D’autres réglages doivent également réduire les écarts de vitesse au départ et limiter les pannes récurrentes qui affectent certains pilotes.
Ces mesures, qui doivent encore être validées par le Conseil mondial de la FIA, s’appliqueront dès le prochain Grand Prix de Miami, le 3 mai. D’autres évolutions pourraient suivre au fil de l’année, mais la Fédération entend avancer pas à pas afin d’éviter des décisions « erratiques », rappelle Wolff. Une certitude : les coûteux groupes propulseurs ne finiront pas pour autant à la casse ; ils resteront sous le capot jusqu’en 2030.