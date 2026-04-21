Ces monoplaces puisent près de la moitié de leur puissance dans un moteur électrique, imposant un style de pilotage très différent et donnant lieu à des manœuvres de dépassement peu orthodoxes. Verstappen et plusieurs de ses pairs ont donc évoqué une sorte d’« anti-course » ; les pilotes auraient préféré un groupe motopropulseur moins électrique à l’arrière. Mais cette option n’a jamais été envisagée, comme Verstappen le sait bien.

Au lieu de cela, nous avons fixé des objectifs réalistes, explique Wolff à l’issue de la réunion entre les représentants des écuries, la Formule 1 et la Fédération internationale de l’automobile (FIA) : « Comment améliorer le produit, garantir un sport automobile sans compromis et optimiser la sécurité ? »

Les qualifications, très critiquées, illustrent le problème : les pilotes doivent constamment recharger la batterie en levant le pied dans les courbes rapides ou sur les longues lignes droites, afin de disposer de toute la puissance électrique au moment opportun. Dans la quête du meilleur temps au tour, impossible de rouler à la limite, d’où un sentiment d’exaspération généralisé.

La solution retenue est donc de limiter la recharge électrique par tour afin de réduire la fréquence des modes de récupération. Les pilotes pourront ainsi accélérer plus longtemps et plus souvent, même si cela rendra les monoplaces légèrement moins rapides au chrono.