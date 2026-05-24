Le jour de la finale de la Coupe d’Allemagne, première grande finale du FC Bayern depuis 2020, alors que les Munichois visent un couronnement mérité pour leur meilleure saison en six ans, avec un effectif façonné et un entraîneur recruté par Max Eberl, ce dernier est soudainement critiqué publiquement par l’homme fort du club.

Sur le plan humain, le comportement de Hoeneß frôle l’ignominie. Nul ne comprend pourquoi il a ainsi gâché la fête d’Eberl, pourquoi il s’est encore une fois placé au centre du jeu. Inévitablement, le directeur sportif n’a pu savourer pleinement la victoire 3-0 contre le VfB Stuttgart ni le doublé qui l’accompagnait. Inévitablement, il s’est mis à ruminer son avenir et les reproches de Hoeneß. Il était inévitable qu’il doive ensuite prendre position sur ce sujet délicat.

«60 contre 40», a-t-il lancé d’emblée dans un humour noir en intégrant la zone mixte, avant même qu’une question ne lui soit posée. Malgré la joie du titre et du doublé, une ombre planait : la déception face aux propos de Hoeneß. Eberl a exprimé son incompréhension sur le timing, tout en refusant de verser dans l’escalade.

Il a même qualifié de « légitimes » les doutes de Hoeneß et ceux du conseil de surveillance, dont l’influence est déterminante pour son avenir. Sur le fond, le bilan d’Eberl comme directeur sportif du FC Bayern reste ouvert à la critique.