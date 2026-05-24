La scène semblait presque mise en scène. Le cadre naturel ne pouvait guère être plus symbolique, et pourtant il était bien réel. Max Eberl prenait place dans les tribunes de l’Olympiastadion de Berlin, juste devant Uli Hoeneß, à l’occasion de la finale de la Coupe d’Allemagne. Désormais, le patron du club munichois ne le surveillait plus seulement de très près et en permanence au sens figuré, mais aussi, littéralement, depuis ce siège.
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Max Eberl a gâché la journée et s'est une fois de plus mis en avant : d'un point de vue humain, cette réaction d'Uli Hoeneß était tout simplement ignoble !
Exactement cinq heures avant le coup d’envoi de la finale, le magazine Der Spiegel a publié une longue interview de Uli Hoeneß. Avec la franchise qu’on lui connaît, le dirigeant de 74 ans y évoque Thomas Tuchel, l’AfD, la composition idéale de la Mannschaft pour la Coupe du monde, son passage en prison et bien d’autres sujets.
À un moment de l’entretien, il exprime, je cite, des « doutes » sur le travail du directeur sportif nommé début 2024. Le contrat d’Eberl court jusqu’en 2027, et selon Hoeneß, les chances d’une prolongation s’établissent à « 60 contre 40 ».
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Max Eberl a réagi aux déclarations d'Uli Hoeneß après le coup de sifflet final.
Le jour de la finale de la Coupe d’Allemagne, première grande finale du FC Bayern depuis 2020, alors que les Munichois visent un couronnement mérité pour leur meilleure saison en six ans, avec un effectif façonné et un entraîneur recruté par Max Eberl, ce dernier est soudainement critiqué publiquement par l’homme fort du club.
Sur le plan humain, le comportement de Hoeneß frôle l’ignominie. Nul ne comprend pourquoi il a ainsi gâché la fête d’Eberl, pourquoi il s’est encore une fois placé au centre du jeu. Inévitablement, le directeur sportif n’a pu savourer pleinement la victoire 3-0 contre le VfB Stuttgart ni le doublé qui l’accompagnait. Inévitablement, il s’est mis à ruminer son avenir et les reproches de Hoeneß. Il était inévitable qu’il doive ensuite prendre position sur ce sujet délicat.
«60 contre 40», a-t-il lancé d’emblée dans un humour noir en intégrant la zone mixte, avant même qu’une question ne lui soit posée. Malgré la joie du titre et du doublé, une ombre planait : la déception face aux propos de Hoeneß. Eberl a exprimé son incompréhension sur le timing, tout en refusant de verser dans l’escalade.
Il a même qualifié de « légitimes » les doutes de Hoeneß et ceux du conseil de surveillance, dont l’influence est déterminante pour son avenir. Sur le fond, le bilan d’Eberl comme directeur sportif du FC Bayern reste ouvert à la critique.
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Le bilan des transferts de Max Eberl au FC Bayern
Oui, Eberl, en collaboration avec le reste de la direction sportive autour de Christoph Freund et Jan-Christian Dreesen, a recruté l'entraîneur à succès Vincent Kompany, réalisant ainsi un coup de maître. Rappelons toutefois qu’il souhaitait initialement conserver Tuchel et explorer d’autres pistes, comme le lui a reproché Hoeneß dans une interview accordée au Spiegel. En cours de saison, Eberl a néanmoins prolongé le contrat de Kompany de manière précoce et discrète, anticipant toute tentative de débauchage de la part de Manchester City.
L’attaquant prêté Nicolas Jackson s’est révélé être un flop, surtout au vu de l’enveloppe financière totale d’environ 25 millions d’euros. Mais c’est justement Hoeneß qui, en annonçant publiquement son intention de recruter des joueurs en prêt, avait fortement restreint la marge de manœuvre d’Eberl dès le départ. Le recrutement inutile et hors de prix de Joao Palhinhas avait déjà été initié avant l’arrivée d’Eberl.
Sous son égide, le club bavarois a toutefois réalisé deux coups majeurs avec Michael Olise et Luis Diaz, même si, pour ce dernier, la porte s’est ouverte après l’échec des premières pistes. Il a aussi attiré des renforts sans indemnité de transfert (Jonathan Tah et Tom Bischof) ainsi que Jonas Urbig, futur successeur potentiel de Manuel Neuer, pour seulement sept millions d’euros.
Il a cédé Mathys Tel, Paul Wanner et Adam Aznou à prix d’or, mais les prolongations onéreuses d’Alphonso Davies et de Jamal Musiala ont encore alourdi une masse salariale déjà trop élevée. Sans surprise, Dayot Upamecano puis Konrad Laimer ont ensuite utilisé ces exemples pour négocier leurs propres contrats, créant un cercle vicieux. Le sort s’acharne : Davies et Musiala, justement, se sont à nouveau gravement blessés peu après leur retour et n’ont pas encore retrouvé leur meilleur niveau.
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FC Bayern : Max Eberl affiche des lacunes en relations publiques
La gestion des relations publiques de Max Eberl manque parfois d’assurance. Il s’est notamment mis en difficulté lors de plusieurs négociations contractuelles, en raison de propos irréfléchis. Ce déficit d’image a atteint son paroxysme lors du départ, jugé indigne, de l’icône Thomas Müller il y a un an. L’été dernier, il n’a pas non plus brillé dans la gestion des dossiers, pourtant sensibles, des transferts avortés de Florian Wirtz et Nick Woltemade (Hoeneß non plus, d’ailleurs). Ces derniers temps, toutefois, ses interventions se sont faites plus mesurées.
Or, dans le football, l’essentiel se joue sur le terrain. Et, de ce point de vue, le FC Bayern a brillé cette saison : un jeu séduisant, des performances de haut niveau et plusieurs records battus. Vainqueur de la Coupe, champion avec panache. L’élimination en demi-finale de Ligue des champions reste douloureuse, mais le club a gagné en capital sympathie à travers l’Europe. Avec Harry Kane et Michael Olise, deux prétendants au Ballon d’Or évoluent désormais à Munich. Ces succès collectifs portent aussi la marque du directeur sportif.
Certains arguments jouent certes contre Max Eberl. Pour l’instant, les aspects positifs l’emportent, comme l’a souligné Hoeneß avec sa formule « 60 contre 40 », malheureusement au pire moment. La longue trêve estivale offrira suffisamment de temps pour débattre du travail et de l’avenir d’Eberl. D’ici là, une finale de Coupe sereine, sans bruit de fond, servirait encore à toutes les parties.