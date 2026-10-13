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Matthias Jaissle présente ses excuses aux supporters de Newcastle après la débâcle (4-1) sur le terrain de Coventry City
Un effondrement humiliant provoque des excuses sincères
L’entraîneur a présenté ses excuses sans réserve aux personnes ayant fait le déplacement après avoir vu son équipe sombrer à l’extérieur. Cette lourde défaite rappelle la débâcle subie avant la trêve internationale, lorsque son équipe avait essuyé une défaite identique sur le terrain de Leeds United. Cette série difficile marque aussi la première fois depuis décembre 2012 que le club de Tyneside encaisse au moins quatre buts lors de deux déplacements consécutifs dans l’élite.
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« Ce n’était pas le pire match »
Malgré la maîtrise du ballon et 19 tirs au total, l’entraîneur a reconnu que cette domination territoriale pesait peu au regard du manque d’efficacité de ses joueurs aux deux extrémités du terrain.
Soulignant l’incapacité coûteuse de son équipe à profiter des moments clés, avant de présenter ses sincères excuses aux supporters qui avaient fait le déplacement, Jaissle a déclaré à BBC Sport : « C’est dur. Voilà comment on est sanctionné dans ce championnat. Nous avons contrôlé de nombreuses phases du match, mais cela ne suffit pas.
« Les matches se jouent dans les surfaces, et nous avons manqué de justesse dans les deux. Nous devons en tirer les leçons rapidement. La dynamique était de notre côté. Nous avons un effectif jeune, mais cela ne doit pas être une excuse. Dans l’ensemble, le match a été difficile. J’espère que les joueurs blessés auront davantage de temps de jeu, davantage de minutes.
« Aujourd’hui, si l’on considère le match dans son ensemble, ce n’était pas notre pire prestation. Mais je présente mes excuses aux supporters, car ils méritaient un autre résultat. »
Des statistiques alarmantes mettent en évidence une crise défensive
La déroute face aux hommes de Frank Lampard n’a fait que mettre en lumière les graves problèmes structurels qui minent la défense du club de Tyneside cette saison. Avec 13 buts encaissés lors de ses six premiers matches de championnat, Newcastle affiche désormais le pire bilan défensif de la division, à égalité avec Chelsea et Bournemouth. En outre, son total de buts attendus encaissés (xGA), de 10,48, est le troisième plus mauvais de l’élite, à égalité avec d’autres équipes. Newcastle a déjà subi 106 tirs cadrés.
- IPS
Un calendrier exigeant attend un effectif en difficulté
Une série de rencontres difficiles se profile alors que Newcastle s’apprête à recevoir Aston Villa à St James' Park ce week-end. Les joueurs de Jaissle ont impérativement besoin de redresser la barre sans attendre pour améliorer leur bilan décevant de huit points en six matches, avant que le calendrier ne se corse. Un déplacement délicat sur le terrain de Crystal Palace suivra rapidement, ainsi que deux matches consécutifs contre Everton, en Premier League et en Carabao Cup.
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