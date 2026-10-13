Malgré la maîtrise du ballon et 19 tirs au total, l’entraîneur a reconnu que cette domination territoriale pesait peu au regard du manque d’efficacité de ses joueurs aux deux extrémités du terrain.

Soulignant l’incapacité coûteuse de son équipe à profiter des moments clés, avant de présenter ses sincères excuses aux supporters qui avaient fait le déplacement, Jaissle a déclaré à BBC Sport : « C’est dur. Voilà comment on est sanctionné dans ce championnat. Nous avons contrôlé de nombreuses phases du match, mais cela ne suffit pas.

« Les matches se jouent dans les surfaces, et nous avons manqué de justesse dans les deux. Nous devons en tirer les leçons rapidement. La dynamique était de notre côté. Nous avons un effectif jeune, mais cela ne doit pas être une excuse. Dans l’ensemble, le match a été difficile. J’espère que les joueurs blessés auront davantage de temps de jeu, davantage de minutes.

« Aujourd’hui, si l’on considère le match dans son ensemble, ce n’était pas notre pire prestation. Mais je présente mes excuses aux supporters, car ils méritaient un autre résultat. »