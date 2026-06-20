Marmouch est à la croisée des chemins, tandis qu’un cador européen guette

La Juventus n’a pas encore refermé le dossier Ricardo Pepe. Le directeur sportif des Bianconeri, Cristiano Giuntoli, avait déjà été séduit par le joueur américain lorsqu’il évoluait à Naples, avant que celui-ci ne se mette en évidence sous les couleurs d’Eindhoven.

L’attaquant a conclu l’exercice avec 16 buts en Eredivisie et 3 en Ligue des champions, validant sa progression et sa capacité à jouer en pointe grâce à une puissance physique adaptée au très haut niveau.

À 23 ans, il est perçu comme un choix durable, surtout si la Vieille Dame doit restructurer son attaque en raison des départs potentiels de Dusan Vlahović, Jonathan David et Luiz Obenda.

Son transfert serait estimé entre 25 et 30 millions d’euros, une enveloppe parfaitement en phase avec la politique actuelle de la Juventus, qui vise des investissements ciblés.

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