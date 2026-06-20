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Marmouch est à la croisée des chemins, tandis qu’un cador européen guette

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La décision de Mariska s’apprête à redessiner l’avenir de la star des Pharaons.

La Juventus entame une nouvelle phase de reconstruction de son attaque, dans un marché des transferts qui exige un mélange entre des joueurs capables de faire la différence immédiatement et des éléments pouvant constituer un investissement pour l'avenir.

Mais, certaines grosses cibles restant difficiles à atteindre, la direction turinoise garde un œil sur d’autres opportunités qui pourraient émerger au fil de l’été.

  • Un nom historique qui évoque les premiers bilans du club turinois.

    La Juventus n’a pas encore refermé le dossier Ricardo Pepe. Le directeur sportif des Bianconeri, Cristiano Giuntoli, avait déjà été séduit par le joueur américain lorsqu’il évoluait à Naples, avant que celui-ci ne se mette en évidence sous les couleurs d’Eindhoven.

    L’attaquant a conclu l’exercice avec 16 buts en Eredivisie et 3 en Ligue des champions, validant sa progression et sa capacité à jouer en pointe grâce à une puissance physique adaptée au très haut niveau.

    À 23 ans, il est perçu comme un choix durable, surtout si la Vieille Dame doit restructurer son attaque en raison des départs potentiels de Dusan Vlahović, Jonathan David et Luiz Obenda.

    Son transfert serait estimé entre 25 et 30 millions d’euros, une enveloppe parfaitement en phase avec la politique actuelle de la Juventus, qui vise des investissements ciblés.

    Lire aussi : Bernardo n’est pas le premier… Des stars qui se sont illustrées dans l’école de Guardiola et Mourinho

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  • Omar Marmoush : une opportunité à part

    Selon le journal italien Tuttosport, la Juventus ne se contente pas de suivre Pepe : le club turinois surveille aussi de près Omar Marmoush, l’attaquant de Manchester City.

    Selon le quotidien transalpin, le club piémontais suit avec attention l’international égyptien, considéré comme une piste concrète pour le mercato estival.

    L’international égyptien, qui brillait parmi les stars de la Bundesliga sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, a rejoint Manchester City en janvier dernier pour environ 75 millions d’euros, à la demande express de l’entraîneur Pep Guardiola. Ses débuts en Angleterre se sont toutefois avérés plus compliqués que prévu : confronté à une concurrence féroce, notamment celle d’Erling Haaland, il n’a marqué que 16 buts en 61 matchs, des statistiques éloignées des attentes suscitées par son arrivée.

    Lire aussi : Un seul obstacle pourrait changer la donne… Al-Hilal n’abandonne pas dans le dossier de la star du FC Barcelone

    En attendant que le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, se prononce sur l’avenir du joueur, un prêt pourrait être envisagé afin de lui permettre de retrouver son influence. Un scénario que la Juventus suit de près, y voyant une solution alliant qualité et expérience internationale.

  • La stratégie de la Juventus : privilégier des solutions intelligentes plutôt que des transferts impossibles.

    Selon le quotidien, la Juventus aurait défini sa stratégie pour le prochain mercato : consciente de la concurrence accrue sur les grands noms, la direction turinoise vise des joueurs capables d’apporter un impact immédiat sans exploser les dépenses.

    Le retour de Kolo Muani demeure une priorité, tandis qu’Alexander Sorloth séduit également, même si les discussions avec l’Atlético de Madrid s’annoncent complexes.

    Dans cette optique, Pépé et Marmoush constituent deux profils complémentaires : le premier incarne un projet d’avenir après sa progression aux Pays-Bas, tandis que le second est un joueur immédiatement opérationnel, fort de son expérience en Premier League et en Ligue des champions.

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