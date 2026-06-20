Marmouch est à la croisée des chemins, tandis qu’un cador européen guette

Selon le journal italien Tuttosport, la Juventus ne se contente pas de suivre Pepe : le club turinois surveille aussi de près Omar Marmoush, l’attaquant de Manchester City.
Selon le quotidien transalpin, le club piémontais suit avec attention l’international égyptien, considéré comme une piste concrète pour le mercato estival.
L’international égyptien, qui brillait parmi les stars de la Bundesliga sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, a rejoint Manchester City en janvier dernier pour environ 75 millions d’euros, à la demande express de l’entraîneur Pep Guardiola. Ses débuts en Angleterre se sont toutefois avérés plus compliqués que prévu : confronté à une concurrence féroce, notamment celle d’Erling Haaland, il n’a marqué que 16 buts en 61 matchs, des statistiques éloignées des attentes suscitées par son arrivée.
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En attendant que le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, se prononce sur l’avenir du joueur, un prêt pourrait être envisagé afin de lui permettre de retrouver son influence. Un scénario que la Juventus suit de près, y voyant une solution alliant qualité et expérience internationale.