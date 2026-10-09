Manchester United-Tottenham, Carrick contre De Zerbi : il n’en restera qu’un. Et Conte observe

Manchester United aura sans doute été content que les gros titres des journaux se soient concentrés sur les affaires de l’autre club de la ville pendant la trêve internationale, reléguant au second plan son pire début de saison, à égalité, après cinq matches de championnat, depuis 1989/90. Les deux défaites en championnat sont toutes deux arrivées à Old Trafford, où United avait remporté dix de ses 11 matches précédents sous la direction de Carrick : il risque donc désormais d’enchaîner trois défaites consécutives à domicile pour la première fois depuis décembre 2024. En 2026, Tottenham a pris moins de points en Premier League (18) que n’importe quelle autre équipe présente en continu dans l’élite et risque de commencer une saison sans gagner le moindre de ses six premiers matches de championnat pour la quatrième fois de son histoire. Roberto De Zerbi, qui vise à devenir seulement le cinquième entraîneur de l’histoire de la Premier League à remporter ses deux premiers déplacements contre United, peut au moins se raccrocher au fait que trois des quatre dernières victoires de Tottenham en championnat ont été obtenues à l’extérieur, une maigre consolation.