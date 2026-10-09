Qui l’aurait cru, après la saison dernière, que le choc d’Old Trafford entre Manchester United et Tottenham, comptant à peine pour la sixième journée de Premier League,. serait déjà décisif pour l’avenir des deux entraîneurs, Micheal Carrick et Roberto De Zerbi, ainsi que pour le destin du projet de saison des Red Devils et des Spurs ? Et ce d’autant plus après le dernier exercice, quand l’Anglais et l’Italien, arrivés en cours de route, étaient parvenus à redresser les faux pas de Ruben Amorim et du duo Thomas Frank-Igor Tudor, en décrochant dans le premier cas la qualification en Champions League après une longue absence et, dans l’autre, un maintien qui, à un certain moment, était devenu inespéré.
Manchester United-Tottenham, Carrick contre De Zerbi : il n’en restera qu’un. Et Conte observe
Carrick en danger, attention à Conte
Douzième place pour le Manchester United, qui évoluera à domicile, avec une seule victoire, deux nuls et deux défaites en cinq matches : Carrick reste sur des nuls à l’extérieur contre Fulham et Everton, ainsi que sur une défaite à domicile dans le derby face à City, leader du classement et déjà à dix points. Peu de buts marqués et beaucoup encaissés, 8 contre 8, et surtout une équipe émotionnelle et lunatique, capable de ne battre qu’Ipswich dans cette première partie de saison. C’est trop peu pour le technicien, qui est déjà sur la sellette, avec le spectre d’Antonio Conte qui plane sur United, comme cela a aussi été prédit dans l’interview accordée à The Telegraph. Si les choses tournaient mal contre les Spurs, De Zerbi pourrait rendre service à son compatriote. Surtout à l’approche d’un terrible enchaînement de déplacements, entre Ligue des champions et Premier League : Atlético de Madrid, Leeds et Côme.
Le désastre de De Zerbi
Même constat, poussé à l’extrême, pour Roberto De Zerbi : après un maintien arraché au détriment de West Ham, Tottenham a mené cet été un mercato vertigineux, en dépensant plus de 300 millions, pour des joueurs du calibre de Tonali, van Hecke, Marmoush et Savio. Le début de saison est jusqu’ici catastrophique pour l’ex-entraîneur de l’OM et les siens : deux matches nuls 0-0, contre Everton et Nottingham Forest, et trois défaites, avec seulement deux buts marqués et 8 encaissés. Dernière place sans appel et, en cas de nouveau mauvais résultat contre United, la possibilité concrète d’un licenciement qui aurait quelque chose de retentissant, au vu de ce qui a été fait cet été : lors des quatre prochaines journées, Tottenham affrontera Coventry, Chelsea dans le derby, Crystal Palace et Leeds.
Des statistiques impitoyables
Manchester United aura sans doute été content que les gros titres des journaux se soient concentrés sur les affaires de l’autre club de la ville pendant la trêve internationale, reléguant au second plan son pire début de saison, à égalité, après cinq matches de championnat, depuis 1989/90. Les deux défaites en championnat sont toutes deux arrivées à Old Trafford, où United avait remporté dix de ses 11 matches précédents sous la direction de Carrick : il risque donc désormais d’enchaîner trois défaites consécutives à domicile pour la première fois depuis décembre 2024. En 2026, Tottenham a pris moins de points en Premier League (18) que n’importe quelle autre équipe présente en continu dans l’élite et risque de commencer une saison sans gagner le moindre de ses six premiers matches de championnat pour la quatrième fois de son histoire. Roberto De Zerbi, qui vise à devenir seulement le cinquième entraîneur de l’histoire de la Premier League à remporter ses deux premiers déplacements contre United, peut au moins se raccrocher au fait que trois des quatre dernières victoires de Tottenham en championnat ont été obtenues à l’extérieur, une maigre consolation.
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