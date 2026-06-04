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Manchester United prolonge le contrat de sa star chevronnée, permettant ainsi aux Red Devils de conserver un « leader important » dans le vestiaire de Michael Carrick
Un pilier du vestiaire
Manchester United a officialisé la prolongation de Tom Heaton, assurant ainsi la présence de l’expérimenté gardien à Carrington pour une saison supplémentaire. Âgé de 40 ans, le joueur formé au club a signé un nouveau contrat d’un an, prolongeant son deuxième passage chez les Red Devils, où il a déjà évolué en tant que jeune issu du centre de formation.
Salué pour son influence en coulisses, il sert de lien indispensable entre le staff technique et le groupe professionnel. Depuis son retour en 2021, il a remporté la Carabao Cup et s’est imposé comme une figure incontournable du vestiaire, son leadership étant jugé essentiel pour maintenir un haut niveau d’exigence au sein du groupe.
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Wilcox salue le professionnalisme de Heaton
Jason Wilcox, le directeur sportif de Manchester United, a rapidement souligné l’apport précieux de Heaton aux Red Devils en dehors du terrain. Même si le gardien n’est pas toujours aligné le jour de la rencontre – il n’a disputé que trois matchs avec l’équipe première : deux en Carabao Cup 2022-23 et un en Ligue des champions 2021-22 –, son influence à l’entraînement et son rôle de mentor ont été pleinement reconnus par la direction.
« Nous sommes ravis que Tom prolonge son aventure avec nous pour une saison supplémentaire. Son leadership et son professionnalisme sont précieux pour le groupe », a déclaré Wilcox. « Il a joué un rôle clé en accompagnant Senne Lammens tout au long de sa première saison en Premier League ; son engagement constant et sa mentalité ont fixé un standard élevé pour notre groupe de gardiens. »
Un jalon significatif dans sa carrière
En prolongeant son contrat, Heaton s’apprête à entamer sa 21e saison comme footballeur professionnel. Un parcours en forme de boucle : parti de United très jeune pour se forger une solide carrière à Cardiff City puis Bristol City, il s’est ensuite imposé à Burnley et Aston Villa avant de retrouver le chemin du « Theatre of Dreams ».
Le gardien a exprimé sa fierté de poursuivre son parcours au sein du club, déclarant : « C'est un immense honneur de continuer à représenter Manchester United. On ressent la détermination et l'ambition de tout le monde au sein du club pour continuer à viser le succès. Je suis vraiment impatient de jouer mon rôle pour nous faire avancer et aider le groupe à se battre pour les plus grands honneurs. »
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Une référence à Manchester
La prolongation du contrat de Heaton intervient à un moment clé pour Manchester United, sous la direction de l'entraîneur Michael Carrick, qui a réussi à qualifier le club pour la Ligue des champions en décrochant la troisième place lors de la saison 2025-2026. En pleine période de transition, le club a besoin de figures expérimentées pour encadrer la nouvelle génération, et l’expérience de Heaton, commencée lors de son premier prêt à Swindon Town en 2005, constitue une mine de connaissances pour les jeunes gardiens mancuniens.