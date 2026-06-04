Manchester United prolonge le contrat de sa star chevronnée, permettant ainsi aux Red Devils de conserver un « leader important » dans le vestiaire de Michael Carrick

Manchester United a officialisé la prolongation de Tom Heaton, assurant ainsi la présence de l’expérimenté gardien à Carrington pour une saison supplémentaire. Âgé de 40 ans, le joueur formé au club a signé un nouveau contrat d’un an, prolongeant son deuxième passage chez les Red Devils, où il a déjà évolué en tant que jeune issu du centre de formation.

Salué pour son influence en coulisses, il sert de lien indispensable entre le staff technique et le groupe professionnel. Depuis son retour en 2021, il a remporté la Carabao Cup et s’est imposé comme une figure incontournable du vestiaire, son leadership étant jugé essentiel pour maintenir un haut niveau d’exigence au sein du groupe.