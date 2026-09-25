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Manchester United prépare le retour CHOC d’Antonio Conte en Premier League pour remplacer Michael Carrick
Manchester United prépare des plans de secours pour Carrick
Manchester United explore déjà des alternatives pour le poste d'entraîneur après un début de saison 2026-2027 très décevant sous les ordres de Carrick. Manchester United espérait franchir un cap cet exercice après la nomination définitive de Carrick et les recrues arrivées durant l'été. Cependant, les défaites en compétitions nationales contre Hull City, Manchester City et Brighton ont laissé le club en difficulté, toujours à la recherche de son rythme.
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Conte en pole position pour le poste à Old Trafford
Calciomercato affirme que Conte, ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham, a été identifié comme la cible numéro un de United. Le média indique que le technicien de 57 ans est actuellement en pole position pour prendre les rênes si Carrick est limogé dans les mois à venir.
Les dirigeants de United auraient déjà établi un premier contact afin d’évaluer la disponibilité de Conte. L’expérimenté Italien est actuellement sans club après avoir quitté Naples à la fin de la saison dernière. Il avait été suggéré que Conte pourrait faire son retour dans le giron de la sélection italienne. Cependant, avec Roberto Mancini qui occupe ce poste, un retour en Premier League semble désormais une possibilité réaliste.
Une série catastrophique sur la scène nationale
Si United a obtenu de simples victoires à domicile contre les promus d'Ipswich Town et le petit poucet de la Ligue des champions, Sabah, sa forme globale reste très préoccupante. La récente défaite contre Brighton a été particulièrement préjudiciable pour le régime actuel.
Cette défaite a mis fin à une série dont United pouvait être fier depuis 50 ans, le club n'ayant jamais perdu un match à domicile après avoir mené 2-0. De tels effondrements inquiétants n'ont fait qu'intensifier la pression autour de la position de Carrick sur le banc d'Old Trafford.
L'entraîneur fait désormais face à une trêve internationale cruciale de trois semaines. Il doit de toute urgence trouver comment relancer la dynamique de l'équipe et reproduire les performances prometteuses aperçues durant la seconde moitié de la saison dernière.
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L’heure de vérité approche après la trêve internationale
United aborde une semaine décisive immédiatement après la trêve internationale, avec deux rencontres cruciales en l’espace de trois jours. D’abord, le club reçoit Tottenham Hotspur, lanterne rouge du championnat, à Old Trafford.
Ce choc de Premier League s’annonce tendu, avec l’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, lui aussi sous une pression grandissante. Un échec à prendre les trois points contre une équipe de Tottenham en difficulté pourrait s’avérer fatal pour Carrick.
Immédiatement après cette rencontre, Manchester United se rendra en Espagne pour un redoutable rendez-vous de Ligue des champions contre l’Atletico Madrid. Si les résultats ne s’améliorent pas drastiquement lors de ces deux matches, Conte pourrait arriver à Manchester plus tôt que prévu.
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