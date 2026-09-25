Calciomercato affirme que Conte, ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham, a été identifié comme la cible numéro un de United. Le média indique que le technicien de 57 ans est actuellement en pole position pour prendre les rênes si Carrick est limogé dans les mois à venir.

Les dirigeants de United auraient déjà établi un premier contact afin d’évaluer la disponibilité de Conte. L’expérimenté Italien est actuellement sans club après avoir quitté Naples à la fin de la saison dernière. Il avait été suggéré que Conte pourrait faire son retour dans le giron de la sélection italienne. Cependant, avec Roberto Mancini qui occupe ce poste, un retour en Premier League semble désormais une possibilité réaliste.