Le jeune défenseur est devenu incroyablement frustré vers la fin de la saison dernière après qu’un changement de poste lui a coûté une place très convoitée dans le groupe de 26 joueurs de l’Angleterre pour la Coupe du monde de Thomas Tuchel. Hall a été contraint de dépanner au poste d’arrière droit pour compenser la blessure de Tino Livramento. Ironie du sort, Livramento a bien intégré le groupe de l’Angleterre tandis que Hall, qui compte quatre sélections en équipe nationale A, est resté à la maison. L’ancien joueur formé à l’académie de Chelsea est fermement convaincu que ce bref remaniement tactique a directement contribué à sa douloureuse non-sélection internationale.

Hall a également été très mécontent après avoir été remplacé à la mi-temps lors d’une défaite contre Bournemouth en avril. Il a ensuite débuté les deux rencontres de championnat suivantes sur le banc, ce qui a encore détérioré sa relation avec le staff technique.