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Manchester United envisage de profiter du départ d’Eddie Howe pour formuler une offre pour le latéral de Newcastle
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Manchester United étudie un transfert retentissant pour Hall dans un contexte de turbulences persistantes au poste d’entraîneur à St James' Park. Le défenseur de 21 ans s’est imposé comme le remplaçant idéal à long terme de Shaw, dont le contrat actuel à Old Trafford expire l’année prochaine.
Hall souhaiterait quitter Tyneside après la démission soudaine de l’entraîneur Howe, selon The Sun. Le coach de Newcastle a récemment démissionné après une lourde défaite 4-1 en pré-saison contre Bristol City, laissant les préparatifs du club pour la nouvelle saison dans un désordre total.
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La non-sélection pour la Coupe du monde alimente son envie de transfert
Le jeune défenseur est devenu incroyablement frustré vers la fin de la saison dernière après qu’un changement de poste lui a coûté une place très convoitée dans le groupe de 26 joueurs de l’Angleterre pour la Coupe du monde de Thomas Tuchel. Hall a été contraint de dépanner au poste d’arrière droit pour compenser la blessure de Tino Livramento. Ironie du sort, Livramento a bien intégré le groupe de l’Angleterre tandis que Hall, qui compte quatre sélections en équipe nationale A, est resté à la maison. L’ancien joueur formé à l’académie de Chelsea est fermement convaincu que ce bref remaniement tactique a directement contribué à sa douloureuse non-sélection internationale.
Hall a également été très mécontent après avoir été remplacé à la mi-temps lors d’une défaite contre Bournemouth en avril. Il a ensuite débuté les deux rencontres de championnat suivantes sur le banc, ce qui a encore détérioré sa relation avec le staff technique.
Newcastle United face à un exode massif de joueurs cet été
Newcastle traverse actuellement une refonte massive de son effectif lors d’un mercato estival chaotique. Newcastle a déjà validé les ventes de Anthony Gordon et de Sandro Tonali pour un total de 170 M£, tandis qu’Arsenal poursuit activement le milieu de terrain vedette Bruno Guimaraes.
Un transfert à Old Trafford aurait aussi une portée historique significative en Premier League. Newcastle n’a, de manière remarquable, pas vendu le moindre joueur directement à Manchester United depuis le transfert record britannique de 7 M£ d’Andy Cole en janvier 1995.
Dans le même temps, l’entraîneur de United, Michael Carrick, a urgemment besoin de renforts, car il n’a pas de véritable concurrent pour Shaw, 31 ans. Patrick Dorgu a été largement utilisé comme ailier, et Manchester United est désormais tout à fait prêt à vendre le jeune latéral Harry Amass afin d’équilibrer les comptes.
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Le nouvel entraîneur pourrait modifier sa position concernant Hall
Alors que Hall cherche actuellement à partir définitivement, le défenseur polyvalent reste sous contrat avec Newcastle jusqu'en 2029. La nomination imminente du successeur permanent de Howe pourrait encore convaincre le latéral très coté de reconsidérer son avenir et de rester à Newcastle.
Alors que Newcastle s'active frénétiquement pour nommer un nouvel entraîneur principal, Manchester United suivra de près l'évolution de la situation. Les Red Devils sont idéalement placés pour tester la détermination de leurs rivaux nationaux si une opportunité officielle de recruter Hall se présente.
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