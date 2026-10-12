Les difficultés de Manchester United se sont également aggravées en Carabao Cup, où Brighton, mené 2-0, a renversé la situation pour s'imposer 3-2 à Old Trafford : Carrick bénéficie encore du soutien mesuré de la direction, mais les mauvais résultats à répétition pourraient contraindre le club à revoir sa position. Plusieurs remplaçants potentiels ont déjà été évoqués. Transfer News Live rapporte que Manchester United a placé Antonio Conte en tête de sa liste de candidats pour succéder à Carrick. L'ancien entraîneur du Napoli a encore alimenté ces spéculations lors d'un entretien avec The Athletic, en expliquant son désir de diriger un club historique qui n'a pas réussi à retrouver son niveau d'antan. Il souhaite évoluer dans un environnement où les attentes restent élevées et où l'objectif est de disputer les trophées les plus importants, plutôt que de se contenter de participer. « Il y a beaucoup de clubs qui ont, d'une certaine manière, perdu de vue leur histoire. J'aimerais rejoindre l'un de ces clubs pour dépoussiérer cette histoire et la faire briller à nouveau. Des clubs où il y a de la pression, où, au bout du compte, on sait très bien qu'on ne vient pas seulement pour participer, mais pour rivaliser. »







