Le début de saison difficile de Manchester United a accentué les critiques à l’égard de l’entraîneur Michael Carrick, qui a atteint l’objectif important de se qualifier pour la Ligue des champions l’an dernier. Mais cette saison, les choses ne se passent pas bien. Les Red Devils n’ont pris que cinq points lors de leurs cinq premiers matches de Premier League, malgré leur troisième place la saison passée.
Manchester United : Carrick sur la sellette, l’ombre de Conte plane, mais supporters et anciens sont divisés
Carrick sur la sellette, l’ombre de Conte plane
Manchester United occupe la treizième place, avec une seule victoire, trois matches nuls, dont le dernier arraché à la toute dernière seconde en supériorité numérique face au Tottenham de De Zerbi, à la dérive, et deux défaites en cinq rencontres. Peu de buts marqués et beaucoup encaissés, 9 contre 9, mais surtout une équipe imprévisible, tributaire de ses états d’âme, qui n’a réussi à battre qu’Ipswich dans cette première partie de saison. C’est trop peu pour l’entraîneur, qui se retrouve déjà sur la sellette, tandis que l’ombre d’Antonio Conte plane, comme cela a également été prédit dans un entretien accordé au Telegraph. D’autant qu’un terrible enchaînement de déplacements l’attend, entre Ligue des champions et Premier League : Atlético Madrid, Leeds et Côme. Manchester United aura sans doute été soulagé de voir les journaux se concentrer sur les déboires de l’autre club de la ville pendant la trêve internationale, reléguant au second plan son pire début de saison, à égalité avec un autre, après cinq matches de championnat depuis 1989-1990.
LA CONFIRMATION
Les difficultés de Manchester United se sont également aggravées en Carabao Cup, où Brighton, mené 2-0, a renversé la situation pour s'imposer 3-2 à Old Trafford : Carrick bénéficie encore du soutien mesuré de la direction, mais les mauvais résultats à répétition pourraient contraindre le club à revoir sa position. Plusieurs remplaçants potentiels ont déjà été évoqués. Transfer News Live rapporte que Manchester United a placé Antonio Conte en tête de sa liste de candidats pour succéder à Carrick. L'ancien entraîneur du Napoli a encore alimenté ces spéculations lors d'un entretien avec The Athletic, en expliquant son désir de diriger un club historique qui n'a pas réussi à retrouver son niveau d'antan. Il souhaite évoluer dans un environnement où les attentes restent élevées et où l'objectif est de disputer les trophées les plus importants, plutôt que de se contenter de participer. « Il y a beaucoup de clubs qui ont, d'une certaine manière, perdu de vue leur histoire. J'aimerais rejoindre l'un de ces clubs pour dépoussiérer cette histoire et la faire briller à nouveau. Des clubs où il y a de la pression, où, au bout du compte, on sait très bien qu'on ne vient pas seulement pour participer, mais pour rivaliser. »
LES ALTERNATIVES
L’entraîneur a également souligné que les clubs anglais doivent dépenser judicieusement leurs importantes ressources financières et agir selon une vision sportive claire. Ses déclarations ont inévitablement renforcé les liens avec Manchester United, compte tenu de la situation actuelle du club et de son illustre histoire : Conte est actuellement disponible après avoir quitté Naples à la mi-2026. Eddie Howe et Fabian Hurzeler, entraîneur de Brighton, ont eux aussi été évoqués pour prendre place sur le banc d’Old Trafford.
Supporters et anciens divisés
Tout le monde n’est pourtant pas convaincu du côté de Manchester United : les supporters se divisent sur Conte sur les réseaux sociaux et quelques anciens ont également donné leur avis. Gary Neville, figure emblématique du club, a réaffirmé : « Conte n’est pas le bon entraîneur pour Manchester United », mais Micah Richards lui a répondu : « Le "style" Manchester United n’existe plus. Conte est un gagnant, United ne veut plus de gagnants maintenant ? »
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