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Manchester United aurait visé un entraîneur considéré comme son « rêve secret » avant d’offrir un contrat à durée indéterminée à Michael Carrick
À la poursuite de Luis Enrique
Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Manchester United s’intéresse depuis longtemps à Luis Enrique. Après le départ de Ruben Amorim – limogé en janvier après seulement huit victoires en vingt matchs de Premier League cette saison et vingt-trois défaites en soixante-trois rencontres au total –, les Red Devils ont cherché un successeur de renom. Selon Romano, ce dossier est resté discret : « Écoutez, concernant Luis Enrique, je peux vous dire qu’il était le rêve secret de certaines personnes très, très importantes à Manchester United. Vers janvier-février, le club a donc sondé le terrain pour savoir s’il existait une chance de le recruter cet été. Cela n’a pas été possible, car Luis Enrique est entièrement concentré sur le projet du Paris Saint-Germain. »
- AFP
Carrick répond présent, tandis qu'Enrique impose son rythme.
En l’absence d’Enrique, Carrick a été chargé de stabiliser l’équipe. L’ancien milieu de terrain anglais a dépassé les attentes en menant le groupe vers 11 victoires et 3 nuls en 16 matchs, ce qui lui a permis d’accrocher la troisième place. Sa nomination définitive n’est pas encore officielle, mais une annonce est imminente. Pendant ce temps, Enrique a consolidé son héritage en France : en 173 matchs avec le Paris Saint-Germain, l’Espagnol a récolté 121 victoires, décrochant trois titres consécutifs de Ligue 1 et deux Coupes de France. Après avoir soulevé le trophée de la Ligue des champions la saison dernière, ses hommes se préparent à défier Arsenal en finale à la fin du mois.
Keane met en garde contre de graves problèmes
Malgré la victoire 3-2 sur Nottingham Forest, la légende du club Roy Keane demeure sceptique. Interrogé sur Sky Sports, l’Irlandais a rappelé l’ampleur du chantier qui attend l’entraîneur par intérim : « Son objectif était sans doute de qualifier l’équipe pour la Ligue des champions ; c’est fait, mais d’énormes problèmes subsistent. Nous ignorons quels autres techniciens ont été approchés, mais la réalité est là : il gagnait des matchs… pourtant le club reste miné par d’immenses problèmes. D’immenses problèmes. » Keane s’interroge enfin sur la prudence d’une telle décision.
- AFP
Que va-t-il se passer ensuite à Old Trafford ?
Manchester United s’apprête à vivre un été décisif alors qu’il se prépare à faire son retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. La direction doit désormais soutenir sans réserve son futur entraîneur sur le marché des transferts afin de combler les lacunes évidentes de l’effectif. De son côté, Enrique devrait prolonger son contrat à Paris après la finale européenne.