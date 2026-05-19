Manchester United aurait visé un entraîneur considéré comme son « rêve secret » avant d’offrir un contrat à durée indéterminée à Michael Carrick

En l’absence d’Enrique, Carrick a été chargé de stabiliser l’équipe. L’ancien milieu de terrain anglais a dépassé les attentes en menant le groupe vers 11 victoires et 3 nuls en 16 matchs, ce qui lui a permis d’accrocher la troisième place. Sa nomination définitive n’est pas encore officielle, mais une annonce est imminente. Pendant ce temps, Enrique a consolidé son héritage en France : en 173 matchs avec le Paris Saint-Germain, l’Espagnol a récolté 121 victoires, décrochant trois titres consécutifs de Ligue 1 et deux Coupes de France. Après avoir soulevé le trophée de la Ligue des champions la saison dernière, ses hommes se préparent à défier Arsenal en finale à la fin du mois.