Au classement historique des meilleurs buteurs, que Messi domine avec 19 réalisations en Coupe du monde, Kane totalise désormais 13 buts et vient de dépasser la légende brésilienne Pelé (12). « C’est notre capitaine, notre leader. Il fait basculer les matchs grâce à des finitions incroyables », s’est félicité Tuchel. Jürgen Klopp, expert sur MagentaTV, s’est lui aussi montré impressionné : « Je ne sais pas si des statues ont déjà été érigées en Angleterre, mais elles le seront certainement. Je n’ai encore jamais vu une telle influence de la part d’un joueur comme Harry Kane. »

Dans la nuit de dimanche à lundi prochain (2 h 00 CEST), les Anglais affronteront le coorganisateur mexicain en huitièmes de finale à Mexico. À cette occasion, Tuchel a lancé un appel aux parents des plus jeunes supporters : « Écrivez une excuse pour l’école et laissez-les regarder le match. Allez, il reste encore assez de temps pour aller à l’école. La Coupe du monde ne revient que tous les quatre ans. Dans quatre jours, un match énorme nous attend, et nous avons besoin du soutien de tout le monde, surtout celui des enfants. »