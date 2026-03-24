Lyon ne gagne plus, Fonseca en chute libre : huit matchs sans victoire, la qualification européenne menacée

La série de plus de 10 victoires consécutives enregistrée il y a un mois semble bien loin ; aujourd’hui, Lyon doit serrer les dents et tenter de décrocher sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les performances du mois de mars ont freiné les ambitions de l’équipe de Fonseca, qui devra surtout profiter de cette trêve pour trouver des solutions afin d’augmenter son nombre de buts marqués. En défense, l'équipe est solide, avec une moyenne d'un peu plus d'un but encaissé par match et la moitié des rencontres terminées sans encaisser de but ; de l'autre côté du terrain, c'est le revers de la médaille : avec 51 buts marqués, Lyon possède la deuxième pire attaque parmi les dix premières équipes de Ligue 1 (seul Metz fait pire avec 46 buts), avec trois buts marqués lors des cinq derniers matchs.



