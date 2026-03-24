La saison de Lyon est une succession de hauts et de bas, une série de rebondissements qui, à quelques mois de la fin du championnat, a fait glisser l'équipe de Paulo Fonseca à la quatrième place avec 47 points, talonnée par Lille après la dernière journée et menacée de sortir des places européennes : ce n'est pas une période faste pour l'équipe, qui n'a pris que deux points lors de ses cinq derniers matchs de championnat et qui, toutes compétitions confondues, reste sur huit matchs sans victoire (trois nuls et cinq défaites).
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Lyon ne gagne plus, Fonseca en chute libre : huit matchs sans victoire, la qualification européenne menacée
LE PARCOURS DE LYON
La série de plus de 10 victoires consécutives enregistrée il y a un mois semble bien loin ; aujourd’hui, Lyon doit serrer les dents et tenter de décrocher sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les performances du mois de mars ont freiné les ambitions de l’équipe de Fonseca, qui devra surtout profiter de cette trêve pour trouver des solutions afin d’augmenter son nombre de buts marqués. En défense, l'équipe est solide, avec une moyenne d'un peu plus d'un but encaissé par match et la moitié des rencontres terminées sans encaisser de but ; de l'autre côté du terrain, c'est le revers de la médaille : avec 51 buts marqués, Lyon possède la deuxième pire attaque parmi les dix premières équipes de Ligue 1 (seul Metz fait pire avec 46 buts), avec trois buts marqués lors des cinq derniers matchs.
L'ÉQUIPE DE LYON
Le meilleur buteur de l'équipe, avec 11 buts, est Pavel Sulc, un attaquant né en 2000 arrivé cet été en provenance du Viktoria Plzen (7,5 millions) ; derrière lui, on trouve Corentin Tolisso avec 7 buts, puis deux joueurs avec 3 buts chacun. L'un d'eux est le Brésilien Endrick, prêté en janvier par le Real Madrid, qui s'est illustré dès ses débuts en Coupe de France et en réalisant un triplé lors de son deuxième match de championnat. Dans l'effectif de Fonseca, on trouve quelques joueurs ayant évolué en Serie A : l'ancien joueur de l'Atalanta Hans Hateboer, Ainsley Maitland-Niles, étoile filante à la Roma, et l'Américain Tanner Tessmann, recruté à Venise. Parmi les jeunes, il faut surveiller Malick Fofana et Afonso Moreira, deux joueurs nés en 2005 qui sont en train de s'imposer comme titulaires.