Ronaldo est revenu à Manchester United en 2021 et, malgré la fin controversée de ce passage, Shaw a déclaré que le fait d’observer de près la routine quotidienne du quintuple vainqueur du Ballon d’Or avait été une expérience marquante. Lors d’une récente interview, Shaw a expliqué à quel point le dévouement de Ronaldo l’avait immédiatement frappé lorsqu’ils s’entraînaient ensemble à Carrington.

« J’ai eu la chance d’évoluer aux côtés de nombreux grands joueurs, mais Cristiano se détache clairement. Son dévouement et son professionnalisme expliquent pourquoi il domine le football mondial depuis tant d’années. »

« Il figure parmi les meilleurs joueurs mondiaux depuis des années, mais en observant sa façon de vivre, de se préparer, son engagement avant et après l’entraînement… franchement, c’était un pur plaisir de pouvoir en témoigner. »