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Luke Shaw se dit impressionné par le mode de vie de Cristiano Ronaldo et par la mentalité « vraiment combative » de Zlatan Ibrahimovic, et désigne ses idoles
Shaw revient sur les joueurs qui ont marqué sa carrière
Le défenseur de Manchester United a révélé quels joueurs l’ont le plus marqué au cours de sa carrière. Shaw place Ronaldo en tête de liste, surtout lors du deuxième passage de l’attaquant portugais à Old Trafford. Il avoue aussi avoir été impressionné par la condition physique d’Ibrahimovic, dont l’intensité restait palpable, que ce soit lors des matchs ou même des séances d’entraînement les plus détendues.
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Shaw salue le professionnalisme de Ronaldo
Ronaldo est revenu à Manchester United en 2021 et, malgré la fin controversée de ce passage, Shaw a déclaré que le fait d’observer de près la routine quotidienne du quintuple vainqueur du Ballon d’Or avait été une expérience marquante. Lors d’une récente interview, Shaw a expliqué à quel point le dévouement de Ronaldo l’avait immédiatement frappé lorsqu’ils s’entraînaient ensemble à Carrington.
« J’ai eu la chance d’évoluer aux côtés de nombreux grands joueurs, mais Cristiano se détache clairement. Son dévouement et son professionnalisme expliquent pourquoi il domine le football mondial depuis tant d’années. »
« Il figure parmi les meilleurs joueurs mondiaux depuis des années, mais en observant sa façon de vivre, de se préparer, son engagement avant et après l’entraînement… franchement, c’était un pur plaisir de pouvoir en témoigner. »
Impressionné par la mentalité d'Ibrahimovic
Shaw salue l’état d’esprit conquérant qu’Ibrahimovic a imposé à Old Trafford dès son arrivée en 2016. Selon le latéral gauche, tout effectif a besoin d’un leader charismatique comme le buteur suédois dans le vestiaire.
« Je n’ai jamais croisé quelqu’un comme lui, a-t-il reconnu. Sa mentalité de gagnant était unique. Beaucoup de grands joueurs ont cette mentalité, mais la sienne était vraiment hors du commun. Même en match d’entraînement, il fallait gagner. Si vous perdiez avec lui, vous le saviez.
Il était extrêmement agressif, mais c’est précisément ce genre de leadership dont une équipe a besoin. Son engagement était total et il était alors au sommet de son art. Humainement, c’était aussi quelqu’un de bien : tout le monde l’appréciait. »
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Une figure incontournable de Manchester United
Shaw demeure un pilier de l’effectif de Manchester United cette saison, ayant été aligné d’entrée lors des 35 matchs de Premier League. Sous contrat jusqu’en 2027 et avec la qualification des Red Devils pour la Ligue des champions l’an prochain, le latéral de 30 ans aura à cœur de guider United vers les sommets européens.