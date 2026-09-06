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Luis salue Luis ! Le stratège de Monaco s’incline devant l’entraîneur rival Enrique après l’énorme surprise du Parc des Princes
Une leçon tactique au Parc des Princes
L’AS Monaco a livré une prestation de très haut niveau sous les ordres de l’entraîneur Filipe Luis pour décrocher une spectaculaire victoire 2-1 après avoir été menée face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Menés 1-0 à la pause après avoir souffert lors d’une première période difficile, les visiteurs ont procédé à des ajustements tactiques cruciaux pour renverser le match. Si le gardien Lukas Hradecky a joué un rôle héroïque avec des arrêts décisifs pour repousser le PSG, Luis s’est empressé de détourner l’attention vers son homologue sur le banc après le coup de sifflet final.
« Nous avons dû souffrir en première période, mais les joueurs ont fait preuve de courage et d’une grande rigueur tactique face à une équipe de tout premier plan pour renverser le match », a souligné Luis, saluant la résilience de son équipe.
- AFP
En adoptant les méthodes d’une icône du management sportif
S'exprimant lors de sa conférence de presse d'après-match, Luis a rendu un hommage appuyé à Luis Enrique, reconnaissant ouvertement l'influence profonde que l'entraîneur espagnol a eue sur sa propre carrière. Le coach de Monaco n'a pas hésité à placer l'entraîneur du PSG parmi les figures d'élite de l'histoire du football, révélant qu'il intègre régulièrement des méthodes d'entraînement apprises directement auprès de lui.
« Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, et j'admets adopter nombre de ses méthodes d'entraînement dans ma propre approche », a confessé Luis, affichant un immense respect pour son rival sur le banc.
Gérer la pression et les blocs tactiques
Luis a également livré une analyse tactique honnête de la manière dont son équipe a résisté à l’intense tempête imposée par les champions en titre tout au long des 90 minutes. Reconnaissant que le pressing haut initial de Monaco avait été facilement contourné par les déplacements d’élite du PSG, l’entraîneur brésilien a expliqué comment son équipe était parvenue à passer à des blocs défensifs intermédiaires et bas, avec discipline. Grâce à un effort défensif collectif, Monaco a puni les occasions manquées du PSG pour s’adjuger trois points de prestige.
« Nous avons essayé de presser haut, mais j’ai prévenu les joueurs que la qualité du PSG allait en venir à bout, donc nous devions souffrir dans des blocs défensifs intermédiaires et bas », a expliqué Luis au sujet de son changement tactique.
- PRESSE SPORTS
Garder les pieds sur terre pour l’avenir
Malgré l’ampleur de cette victoire dans la capitale, Luis reste fermement concentré sur une approche match après match, sans se projeter trop loin. Ce résultat laisse le PSG en quête de réponses après un début de saison nationale difficile, tandis que Monaco continue de surfer sur une dynamique positive. Alors que Luis prépare son groupe pour son prochain défi, sa formation tactique auprès d’icônes comme Enrique continue de produire des résultats impressionnants sur le bord du terrain.
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