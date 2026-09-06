L’AS Monaco a livré une prestation de très haut niveau sous les ordres de l’entraîneur Filipe Luis pour décrocher une spectaculaire victoire 2-1 après avoir été menée face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Menés 1-0 à la pause après avoir souffert lors d’une première période difficile, les visiteurs ont procédé à des ajustements tactiques cruciaux pour renverser le match. Si le gardien Lukas Hradecky a joué un rôle héroïque avec des arrêts décisifs pour repousser le PSG, Luis s’est empressé de détourner l’attention vers son homologue sur le banc après le coup de sifflet final.

« Nous avons dû souffrir en première période, mais les joueurs ont fait preuve de courage et d’une grande rigueur tactique face à une équipe de tout premier plan pour renverser le match », a souligné Luis, saluant la résilience de son équipe.



