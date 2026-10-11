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Alvino Hanafi
Traduit par

Luis Enrique salue le courageux Le Mans après la victoire 3-1 du Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain
Luis Enrique
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Le Mans
Ligue 1

Luis Enrique a décrit la victoire 3-1 du Paris Saint-Germain contre Le Mans comme un résultat presque parfait après avoir surmonté une frayeur en seconde période. L'entraîneur espagnol a salué le promu pour avoir fait preuve d'un courage remarquable au Parc des Princes.

  • Luis Enrique réagit à une victoire à domicile dans un match disputé

    L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a vivement salué Le Mans, son adversaire, après avoir vu son équipe s’imposer 3-1 en Ligue 1 au Parc des Princes. Un penalty de Lucas Beraldo, suivi de buts en seconde période de Khvicha Kvaratskhelia et Maghnes Akliouche, a offert au PSG une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

    Malgré l’égalisation brièvement rétablie par Louis Mafouta pour les visiteurs à la 54e minute, le PSG a fait preuve de résilience pour reprendre le contrôle.

    Luis Enrique a reconnu la rude épreuve imposée par le promu.

  • imago-sport-1084350229.jpgZUMA Press Wire

    L’entraîneur salue l’approche sans complexe de l’adversaire

    S'exprimant auprès de PSG TV après le match, Luis Enrique a salué les deux équipes pour avoir offert un spectacle divertissant. « C'était un résultat presque parfait. Nous avons concédé un but et c'était difficile », a reconnu Luis Enrique.

    « Sachant que nous nous attendions à rencontrer des difficultés, nous pouvons dire que l'équipe a fait preuve de courage. Nous avons contrôlé le match, et ce n'était pas facile parce que je dois souligner la manière dont Le Mans a joué, ils ont montré beaucoup de courage. »

    « C'était très difficile, mais c'est un plaisir de jouer contre une équipe aussi courageuse. »

  • Les ajustements tactiques et la profondeur du banc ont été décisifs

    Le tournant est intervenu juste après l'heure de jeu lorsque le remplaçant Fabian Ruiz a vu une frappe puissante repoussée dans les pieds de son collègue entré en jeu Kvaratskhelia, qui a redonné l'avantage au PSG. Akliouche a ensuite ajouté un troisième but sept minutes plus tard pour assurer les trois points.

    Luis Enrique a souligné qu'enchaîner les victoires reste vital pour combler l'écart avec le leader du championnat.

    « Il était important pour nous de prendre ces trois points, a ajouté l'entraîneur. Nous devons encore en faire plus pour remonter au sommet du championnat. »

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  • imago-sport-1084359175.jpgZUMA Press Wire

    L’attention se porte désormais sur un difficile match de Ligue des champions

    Avec trois nouveaux points pris sur la scène nationale, le PSG tourne de nouveau son attention vers la compétition européenne. Luis Enrique a confirmé que son groupe est prêt pour un déplacement exigeant face à une opposition anglaise.

    « Nous retrouvons la Ligue des champions, qui est une compétition merveilleuse, et nous adorons disputer ce genre de matches », a conclu Luis Enrique.

    « À l’extérieur et contre une équipe anglaise, ce sera bien sûr difficile, mais nous sommes prêts. »

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