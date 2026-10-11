Luis Enrique salue le courageux Le Mans après la victoire 3-1 du Paris Saint-Germain

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a vivement salué Le Mans, son adversaire, après avoir vu son équipe s’imposer 3-1 en Ligue 1 au Parc des Princes. Un penalty de Lucas Beraldo, suivi de buts en seconde période de Khvicha Kvaratskhelia et Maghnes Akliouche, a offert au PSG une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Malgré l’égalisation brièvement rétablie par Louis Mafouta pour les visiteurs à la 54e minute, le PSG a fait preuve de résilience pour reprendre le contrôle.

Luis Enrique a reconnu la rude épreuve imposée par le promu.